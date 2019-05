Nenechte se zmást dvojznačným titulkem, Polička skutečně neuvízla ve středověku a nesvítí tu loučemi.

Kapacita připojení Poličky na distribuční síť elektřiny však byla na hraně a nedovolovala připojení nových velkých odběratelů. To se konečně brzo změní, polostátní ČEZ finišuje s dostavbou velmi vysokého napětí 2x110 kV z Hlinska do Poličky. Je dlouhé 28 kilometrů, vesměs kopíruje státovku I/34 a jeho stavba je z ní pěkně vidět. Hotová je už první polovina z Hlinska na Františky. Už do ní jen pustit proud.

Na zbytku se už minimálně staví betonové patky pro stožáry, v lepším případě se natahují dráty.

„Nyní pracujeme mezi Františkami a Borovou a mezi Oldříšem a Širokým Dolem. Dělníci zde vyrábějí hlavně armatury. Na zbytku trasy probíhají zemní a betonářské práce,“ uvedla mluvčí východočeské skupiny ČEZ Šárka Beránková.

Sloupů je 200, ČEZ přijdou na 400 milionů

Obří sloupy jsou vysoké maž třicet metrů a na celém úseku z Hlinska je jich 200. Investice vyjde ČEZ na 400 milionů korun. Hotovo bude ve třetím čtvrtletí, poté energetici budou pokračovat ve stavbě až do Svitav.

Polička si tak v létě oddechne, navýšení kapacity sítě jí velmi pomůže. „Kvůli omezené kapacitě připojení odsud odešly asi tři nebo čtyři firmy. Pozitivní efekt to bude mít i na novou rodinnou výstavbu,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Nedostatečné připojení omezovalo například rozvoj zdejšího známého výrobce puzzle Ravensburger.

Příští rok pak energetici budou s novým vysokonapěťovým vedením pokračovat až do Svitav, na této kratší trase bude 88 stožárů. „U Květné postavíme atypické podpěrné body portálového typu z důvodu kolize s radarem Armády ČR,“ dodala Beránková.