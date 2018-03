V kraji už zase oprašují vzdušný zámek: logistické centrum v Pardubicích

Pardubice - O logistickém centru se v Pardubicích mluví už zhruba 16 let.

Vizualizace, jak by mohlo vypadat pardubické překladiště.Foto: Pardubický kraj

Multimodální logistické centrum Východní Čechy, které by mělo vyrůst v Rosicích nad Labem, má propojit silniční, vodní a železniční síť. Výstavba centra je plánována už několik let… Střih. Tato věta nepochází z memoranda, které rozeslal pardubický kraj novinářům letos v únoru. Pochází z obdobného prohlášení v červenci 2008. Co se mezitím změnilo? Nic.



Stejný projekt ale samosprávy znovu a znovu oprašují jako takový věčný vzdušný zámek, kterým se opájejí už nejméně 16 let. „Tento projekt měl podporu vlády už v době, kdy byl premiérem Miloš Zeman. Chceme postavit logistické centrum, kde se budou protínat všechny dopravní sítě. S tímto centrem jsme počítali i v územním plánu města,“ vysvětloval roku 2008 vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.



Nynější studie představuje oprané totéž. Jejím cílem není nic menšího, než: "Vybudovat v Pardubicích multimodální logistické centrum, které bude jako jediné v České republice spojovat silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu," říká Pardubický kraj nyní.



S ministerstvem dopravy na tomto projektu kraj spolupracuje od roku 2011, což je mimochodem minimálně až 9 let poté, co byla samotná prvni vize vůbec poprvé představena. Miloš Zeman byl totiž premiérem do roku 2002. Vize tedy obchází krajem už minimálně 16 let.



Připomeňme si nyní, co bylo od roku 2002 na tomto poli uděláno v Pardubicích.

- Od roku 2008 se v Pardubicích mluvilo o novém letištním terminálu, který nakonec po tahanicích o jeho vybudování vyrostl v roce 2017 jako osobní dopravní terminál. O nákladním terminálu dosud nepadlo ani slovo.

- V roce 2004 byla dokončena modernizace železničního koridoru Praha – Brno. V roce 2013 se v České Třebové slavnostně otevřel železniční překladový terminál. Za dobu jeho fungování kamiony téměř vyhladily některé silnice v okolí až na podloží, dopravní situace ve městě se zhoršila, hlavní silniční tah I/35 byl přetížen už dávno předtím.

- Přístav Pardubice navazuje na splavnění Labe až do Pardubic a další megalomanskou utopii zvanou Kanál Dunaj-Odra-Labe, na kterou kvůli astronomickým nákladům a dopadům na životní prostředí patrně nikdy nedojde.

- O silničních obchvatech Pardubic se mluví ještě déle než o nápadu s překladištěm. Stav vybudovaných obchvatů Pardubic k dnešnímu dni: 0. Dopravní zatížení Pardubic je přitom za hranou už nyní. Na zahuštění dopravy město nepotřebuje další tisícovky kamionů, kolaps dnes dovede zařídit i obyčejný déšť.



Představitelé kraje sice o projektu hovoří jako o studii, která zatím nemá reálné obrysy. Zároveň však už volají po čerpání evropských dotací na jeho projektování.

„Dopravní uzel Pardubice navazuje na stavby, které se budou stavět v rámci obchvatů obcí a přivaděčů k D35 a dívá se na mnoho let dopředu,“ podotkl k tématu 1. náměstek pro investice a majetek kraje Roman Línek.