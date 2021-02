„Myslím, že to máme za sebou. V polovině ledna jsme lehli celá rodina. Naštěstí jsme neměli těžký průběh, vyleželi jsme to. Ani na testech jsme nebyli,“ uvedla Dana Línková z jedné vesnice na Chrudimsku.

Ne všichni měli to štěstí. Z evidovaných případů má kolem 20 procent lidí střední až těžký průběh, pro 691 obyvatel kraje měla nemoc fatální důsledky. Skutečný počet zemřelých s covidem však už nejspíš převýšil tisícovku. Řada nakažených zemřela doma nebo v domovech důchodců, aniž by byla testována. Potvrzují to celostátní čísla o rekordní loňské úmrtnosti.

Data Deníku ukazují, že od korony nebyla uchráněna žádná obec v kraji. Denně v kraji přibývá kolem 500 zjištěných nakažených.

A zajímavé je, že epidemie o něco víc postihuje venkov než města. I když statistika svým způsobem klame, jak dokládá případ malé vesničky Anenská Studánka na Orlickoústecku. V obci se 173 obyvateli se od počátku epidemie nakazilo podle dat Ministerstva zdravotnictví už 41 lidí, tedy téměř každý čtvrtý obyvatel. Víska je tak vůbec nejpromořenější v Pardubickém kraji.

Může za to však důležitý faktor - místní ústav sociální péče se zhruba sedmdesátkou klientů, který už v jarní vlně epidemie čelil hromadné nákaze.

„Skoro třiceti tamním klientům je naše obec opatrovníkem, tři lidé dokonce zemřeli. S čísly nakažených to tím pádem velmi zamávalo. Mezi samotnými obyvateli vesnice bylo nakažených minimum,“ uvedla místostarostka Růžena Motlová.

Opačným extrémem je například nedaleký Borušov, kde mají prodělanou nákazu prokázanou jen tři lidé. Tedy v přepočtu jen každý 60. obyvatel vesnice.

Z větších měst v kraji drží nechvalný primát Litomyšl. Mezi městy přes 10 tisíc obyvatel je sedmé nejpromořenější v Česku. Nákazu si tam prodělal každý osmý. Ostatní města v kraji jsou na tom lépe, ale ne výrazně.

Korona se totiž šíří všude. Z dat Deníku je ale zřejmé, že nejpostiženější pás se doposud táhl zhruba střední částí kraje od severu k jihu, na západě ohraničený Pardubicemi a na východě Litomyšlí. Naopak východní třetina kraje a také oblasti při západní hranici byly doposud zasaženy méně.