Svitavy – Svitavská radnice po vzoru sousední Litomyšle pronajala první školní jídelnu. Městu se sníží náklady a zlepší prostředí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Školní jídelny v okrese přecházejí do pronájmu společností, které se specializují na stravování. Obcím se tak snižují náklady.

Od října bude školní jídelnu na Základní škole T. G. Masaryka ve Svitavách provozovat pražská společnost GTH. Vyhrála výběrové řízení, které vypsala svitavská radnice. „Školní jídelny ve městě jsou ve špatném stavu. Investice jsou vysoké. Zvažujeme, jak snížit náklady na opravy a vybavení,“ vysvětlil starosta David Šimek. Nájemce zaplatí za jídelnu ročně půl milionu korun. Peníze z pronájmu investuje město zpětně do prostor kuchyně a jídelny. Podle Šimka je nutné opravit rozvody vody i kanalizaci.

Tři jídla, saláty, více služeb

Společnost GTH splnila zadání zachovat cenu obědů pro žáky, počty pracujících a rozšířit nabídku. „Místo dvou jídel budou vařit tři, nabídku doplní salátový bufet. Obědy budou vydávat i do jídlonosičů. To znamená, že pro obědy si budou moci chodit také senioři,“ sdělil starosta Šimek. Protože se v jídelně budou vařit obědy ještě pro firmy v Mohelnici a v České Třebové, budou kuchaři pracovat na dvě směny. GTH ale garantuje zvýšení jejich mezd.

Rodiče dětí a ostatní strávníci nemusejí mít strach, že by přišli o kvalitní stravu. Personál proškolil vyhlášený svitavský mistr kuchař Václav Šmerda. „Všechna zařízení školního stravování se řídí předpisy a musí je splňovat,“ řekl Jiří Petr, vedoucí školského odboru ve Svitavách. Firma vaří pro základní a střední školy v Praze i na Ostravsku. Smlouvu s ní město sepsalo na jeden rok. „Parametry jsou nastavené tak, abychom mohli kdykoliv odstoupit. Vývoj stravování budeme sledovat,“ dodal David Šimek. Vedení základní školy se k záležitosti prozatím vyjadřovat nechce.

Oprava jídelen

Svitavští se inspirovali v Litomyšli. Od loňského září provozuje dvě školní jídelny ve městě společnost Eurest. Vedení společnosti odstoupilo od zvyšování cen obědů. Město platí pouze za energie. Bývalý místostarosta Litomyšle Vladimír Novotný před časem uvedl, že firma za každý vydaný oběd cizímu strávníkovi odvádí do městské kasy šest korun. Garantovala ročně minimálně sedm set padesát tisíc korun, i kdyby přišel na oběd jen jeden člověk. Eurest navíc investoval několik milionů korun do modernizace obou jídelen.

Nabídku na pronájem jídelny dostali také v Dolním Újezdu. „Řešili jsme dotaci na zateplení a stavební úpravy školy, proto jsme odmítli. Netvrdím ale, že se k nabídce časem nevrátíme,“ uvedl starosta Stanislav Hladík.