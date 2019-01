Jevíčko – Celkem šestnáct parcel připravených pro zájemce na ulici Vrchlického v Jevíčku bude mít do konce roku inženýrské sítě.

Výstavba bytových domů. | Foto: Ilustrační foto.

V pondělí 18. července o tom rozhodli zastupitelé. „Schválili jsme vítěznou nabídku od firmy Aquamont ve výši 6,5 milionu korun včetně DPH. Vešli jsme tak do původních odhadů ze začátku roku," prohlásil jevíčský starosta Dušan Pávek.



Město má na tuto investici vyčleněných celkem sedm milionů korun. Výstavbě přívodu vody, plynu, elektrického proudu a dalších nutných sítí tak nic nebrání. Zaměstnanci vítězné firmy by měli staveniště převzít v polovině srpna.



„Hotovo by mělo být do konce letošního roku," uvedl Dušan Pávek. Podle místostarosty Miroslava Šafáře by se v letos v létě nemělo začít pracovat pouze na vybudování sítí. „Podle našich informací by první stavebníci chtěli v podobném horizontu (polovina srpna, pozn. red) zahájit výstavbu rodinných domů," sdělil místostarosta.

ZBÝVÁ DVANÁCT PARCEL

V současné době pro případné zájemce zbývá ještě dvanáct parcel z celkových šestnácti. „Na jedné už majitel staví, tři další jsou prodané. Cena za metr čtvereční pozemku je 500 korun bez DPH," dodal na závěr Dušan Pávek.



Součástí vybudování infrastruktury bude také vybudování štěrkové komunikace u pozemků. Tu město chce v následujících dvou letech upravit na asfaltovou.



Příprava pozemků na výstavbu rodinných domů je hlavní investiční akcí města v následujících měsících. Podobně jako v jiných městech i v Jevíčku chtějí tímto projektem podpořit mladou generaci při budování vlastních domů.