Kromě toho probíhá rozsáhlá rekonstrukce v Soudní ulici v městské památkové zóně. Hotová už je výměna kanalizace a vodovodů, v plánu je i veřejné osvětlení. Ulice se také dočká nového vydláždění žulou.

„Moc se na to těšíme, protože to bude vrácení původního materiálu do městské památkové zóny. Navíc se tím zlepší estetické prostředí a samozřejmě také technický stav,“ sdělil starosta Dušan Pávek.