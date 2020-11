„Obvykle jinak zemřou dva tři klienti za měsíc. Většina klientů byla pozitivních. Je to náročné psychicky. Pro kolegyně nejsou klienti bezejmenní lidé, jsou pro ně něco jako příbuzní,“ uvedl ředitel domova Pavel Tupec. Nákaza se v domově poprvé prokázala 13. října.

Aktuálně má koronavirus 43 klientů a 16 zaměstnanců, dalších osm pracovníků je na nemocenské z jiného důvodu. Chybí tak čtvrtina personálu. Od konce října proto pomáhá v domově deset vojáků ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi.

„Vojáci dělají, co je potřeba, jsou přímo u klientů, krmí je, přebalují, chodí do prádelny. Vojáci nám pomáhají se zajištěním chodu domova. Přítomnost vojáků pomáhá jak pracovníkům, tak i klientům domova, je to pomoc nejen fyzická, ale zejména psychická,“ dodal Tupec. V neděli skončí první turnus a přijede dalších deset vojáků, kteří mají zůstat v domově do 27. listopadu

Návštěvy jsou kvůli pandemii covidu zakázané, výjimku je možné podle ředitele dát rodinám umírajících klientů.