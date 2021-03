„Otestovat se může přijít kdokoli a testování bude zdarma, a to díky Janu Smejkalovi, který nákup testů zafinancoval. Druhou možností je poskytnutí místa k samotestování pro OSVČ a malé firmy, které bylo zajištěno ve spolupráci s dodavatelem antigenních testů poličskou firmou Medesa,“ uvedl Lukáš Zrůst, autor projektu a vedoucí Divadelního klubu v Poličce.

První testovací sady jsou určené pro testování z přední části nosu a výsledek je znám do 15 minut. Kromě testů budou na místě zdarma k mání i respirátory. Testování je zcela dobrovolné a anonymní. V případě pozitivního výsledku je potřeba, aby lidé kontaktovali svého ošetřujícího lékaře.

„Důvodem pro zavedení samotestovacího centra v Divadelním klubu je dlouhodobá neutěšená situace v rámci pandemie a naše přesvědčení, že pouze při dostatečném testování je společnost schopná vrátit se do běžného života v co nejkratším čase,“ vysvětlil Zrůst. Samotestovací centrum v Poličce bude otevřené od úterý 9. března. První týden sem mohou lidé zajít na testy v úterý, středu, čtvrtek, pátek, a to vždy od 9 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin. Další týdny bude otevřené v pondělí, ve středu a v pátek.