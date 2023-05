/FOTO, VIDEO/ V posledních měsících zmizelo v Chrudimi z mapy města hned několik vyhlášených restaurací. Na jejich zániku se podepsaly stoupající ceny potravinových surovin, ale také drahé energie, klesající kupní síla zákazníků, chybějící personál nebo i nedostatek parkovacích míst v centru města. S podobným problém se ale potýká i Brandýs nad Orlicí a některá další města v kraji. Problémy začaly již s covidovou pandemií a současná situace je umocnila. Třeba v turistické Litomyšli ale naopak nové podniky vznikají.

Lukáš Zavřel jeden ze svých podniků přestěhoval

Provoz nedávno ukončily například chrudimské restaurace U Václava, restaurace U Sladovny, Green Haus bar nebo restaurace Na Hradbách. Pizzerie Tomáto se z centra odstěhovala na severní okraj města, konkrétně do areálu bývalých vojenských opravárenských závodů v Pardubické ulici.

Ze samotného středu města a z jeho širšího centra ale nemizí jen restaurace. Stačí si projít Břetislavovu ulici, Široké schody a Havlíčkovu ulici a objevíte nejméně osm donedávna ještě fungujících provozoven, jež teď nabízejí už jen pohled na stažené vchodové rolety a na pavučiny za prázdnými ušmudlanými výlohami.

Nikdo také doposud nezačal podnikat třeba v prostorech někdejší čajovny Lůna v Široké ulici v lukrativním místě v centru města, nového provozovatele nemá ani letitá restaurace Modrá hvězda v Poděbradově ulici. Tedy podniky, které stáhly pomyslnou roletu už před delší dobou.

Jiné podniky zase omezují provoz. Hotel Fortna přestal letos zkraje roku nabízet obědy a večeře. V podniku, kde svého času nocoval při návštěvě Chrudimi i prezident Miloš Zeman, se nyní nabídka jídel omezuje pouze na snídaně pro ubytované hosty.

„Provoz restaurace byl ztrátový a dlouhodobě neudržitelný, takže nebylo jiné řešení,“ uvedl majitel hotelu Milan Zavadil. Covidovou dobu prý ještě nějak ekonomicky ustáli. Tehdy věřili, že se podmínky zase zlepší. To se ale nestalo. ¨

„Nakonec jsme museli zavřít hlavně kvůli stoupajícím personálním nákladům a velkému zdražení vstupních surovin, jejichž cena se v některých případech zvedla až na trojnásobek,“ vysvětlil Milan Zavadil.

V hotelu Fortna nikdy nevařili klasickou „závodku“, ale vždy tady cílili na nadstandardní kvalitu nabízených jídel. „Když se ale cena kvalitního masa vyšplhá ze tří stovek třeba až na osm set korun za kilogram, tak už z toho nejde rozumně postavit jídelní lístek. To bychom museli vařit jen pro úzkou skupinu lidí, s čímž bychom v Chrudimi určitě neuspěli,“ doplnil majitel hotelu.

Další ekonomickou ranou byl pro podnik roční doplatek za elektřinu ve výši 300 tisíc korun. „Nakonec bylo tedy jasné, že už plný provoz restaurace nemůžeme utáhnout,“ povzdechl si Zavadil.

Hoteliér si stěžuje i na málo vstřícnou cenovou politiku některých velkoobchodních dodavatelských firem. Ty si totiž nyní účtují například pět korun bez DPH za slepičí vejce, jež stále patří do snídaňové nabídky ubytovaných hostů. Cena vajec je tedy v tomto konkrétním případě vyšší, než za kterou jsou vejce nabízena v letákových slevových akcích některých hypermarketů.

Hostinec U Sladovny je nyní opuštěný. Na okně visí tabulka s nabídkou na přenechání prostor.

V chrudimské Štěpánkově ulici se teď už nenajíte ani v restauraci Na Hradbách nebo v Pizzerii Tomáto.

„Co mi říkají někteří podnikatelé, tak za covidu na tom byli možná i lépe díky vypláceným kompenzacím. Teď se ale přidaly vysoké ceny energií a kvůli zdražování klesla zákaznická poptávka."



Petr Lichtenberg, místostarosta Chrudimi

Majitel obou podniků Lukáš Zavřel restauraci Na Hradbách opustil úplně a svoji pizzerii přestěhoval do Pardubické ulice. Také on se musí vypořádat s těžkostmi, jež přináší doba, kromě toho ale zmínil i dlouhodobě neutěšenou situaci s parkováním v centru města.

„A nejde jenom o parkování. Pizzerie využívá vlastní auta k rozvozu a dost mi vadilo, že jsme vozidla museli věčně nechávat opravovat kvůli nešťastným zpomalovacím prahům v přilehlé Široké ulici. Na novém místě u výpadovky do Pardubic, tenhle problém nemáme,“ uvedl Lukáš Zavřel.

„Některé obchody tu chybí úplně. Třeba když jsem potřebovala koupit dětský kočárek, musela jsem si pro něj zajet do Pardubic,“ dala příklad Chrudimačka Žaneta Bohuslavická.

Že se na zavřené podniky v ulicích nekouká hezky, to připouští i chrudimský místostarosta Petr Lichtenberg, jenž má ve své politické gesci i obecní živnostenský úřad.

Zdroj: Marek Nečina

„Co mi říkají někteří podnikatelé, tak za covidu na tom byli možná i lépe díky vypláceným kompenzacím. Teď se ale přidaly vysoké ceny energií a kvůli zdražování klesla zákaznická poptávka, takže situace je možná ještě složitější. Chápu, že například restaurace teď zažívají opravdu těžkou dobu,“ předeslal Petr Lichtenberg, podle nějž radnice nemá mnoho nástrojů, jak restauratérům a dalším podnikatelům ulehčit život.

Jistou podporu představuje bezplatné poskytování venkovních městských ploch pro restaurační předzahrádky. „To se nyní určitě nezmění, plochy budou nadále k využití zdarma,“ ujistil místostarosta Petr Lichtenberg.

Podobné problémy se ale netýkají jen Chrudimi.

Mají světový Labyrint, hrad a lázně, ale hospodu ani jednu. V Brandýse nad Orlicí se v současné době návštěvníci ale nemají vůbec kde najíst.

"Je tady jeden bar, ale restaurace žádná. Je to velká škoda, zvláště teď, když se Labyrint dostal mezi dvacet nejkrásnějších přírodních bludišť na světě a lidé sem budou více jezdit. Býval tady hotel, restaurace pod hradem, ale vše je zrušené. Potřebovali bychom soukromníka, který by to ve městě postavil na nohy," zvedl starosta Brandýsa nad Orlicí Vít Zabranský.

Náměstí ve městě s 1200 obyvateli zeje prázdnotou, nejsou tady ani obchody. "Je to škoda. Městem vede cyklostezka, v sezoně tudy jezdí tisíce lidí, ale na jídlo musíme lidi posílat do Ústí nad Orlicí nebo do Chocně," doplnil Zabranský.

To naopak v Litomyšli si na nedostatek restaurací naopak nemohou stěžovat, lidé si vybírají z desítek hospůdek, jsou tady i kavárny a cukrárny. Na začátku dubna se na náměstí otevřelo moderní Fusion bistro, které navíc provozuje foodtruck Praga V3S, který bude pravidelně objíždět kulturní akce v okolí. Letos slaví 70 let od výroby prvního kusu. Jedná se o kultovní vozidlo, které majitelé bistra upravili na mobilní kuchyň, takže se lidé mohou těšit na autentickou atmosféru i originální design.