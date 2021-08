Nanukem v Chrudimi hasil Ferjenčík vášně u Pirátů. S komunisty v zádech

/FOTOGALERIE/ Zatímco ve středu odpoledne nabízeli Piráti obyvatelům Chrudimi nanuky z pověstné Nanu káry, uvnitř stranické buňky to pořádně vřelo. Na on-line Pirátském fóru totiž zazněl návrh, který vyzval k sesazení Mikuláše Ferjenčíka z čela mediálního odboru. Ferjenčík, který je v našem kraji doma a je tak zároveň lídrem pardubické kandidátky, to ale odmítl. Vyrazil na předvolební mítink do Chrudimi. Ale ten byl okolnostmi také zajímavý. Volební plakáty Pirátů umístěné na hospodě, kterou vlastní komunisté, dozoroval jejich banner na sídle KSČM u vstupní brány. Více se dočtete v článku.

Piráti se ve středu vydali do na předvolební kampaň do Chrudimi. | Foto: Kamil Dubský

Šéf zastupitelského klubu Piráti a nezávislí na Praze 4 Adam Jaroš vystoupil s příspěvkem, ve kterém apeloval na upadající volební preference i na to, že je předvolební kampaň některým uživatelům sociálních sítí už jen pro smích. Dva měsíci před volbami tak vyzval k razantní změně. „Rád bych tímto vyvolal jednání o odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího mediálního odboru,“ napsal s tím, že Ferjenčík podle něho nezvládá své kompetence. Ferjenčík následně reagoval tak, že odvolání z funkce dva měsíce do voleb považuje za mimořádně nešťastné. Pokud prý Piráti ve volbách neuspějí, sám vyvodí odpovědnost a odstoupí. Více se ale podnětu Jaroše nechtěl věnovat právě proto, že vede kontaktní kampaň po Pardubickém kraji. A skutečně. Zábavného odpoledne s Ivanem Bartošem v Chrudimi, jak marketingoví specialisté politické strany akci nazvali, se ve středu odpoledne účastnila i jednička Pardubického kraje, Mikuláš Ferjenčík. Pirátské trápení Přečíst článek › „Naše kontaktní kampaň, tak jak je pro Piráty i Starosty typické, se odehrává na náměstích a v ulicích měst i menších obcí, případně na jiných frekventovaných místech. Stejně tomu bylo i včera v Chrudimi,“ popsal vedoucí krajského mediálního odboru Pirátů Martin Saifrt. Piráti tak odpoledne nabízeli nanuky z pověstné Nanu káry v centru města. Nakonec zakotvili v restauraci Festuňk. Předvolební průzkumy odhadovali vítězství koalice Piráti a STAN na 15,5 %. Poslední data ukazují na pokles o pět procent. Ta je v Chrudimi vyhlášená zejména mezi místní avantgardní mládeží. „Je to taková putyka. Ale jednou za čas pořádají akce i pro rodiče s dětmi nebo koncerty," řekl šestadvacetiletý chrudimský rodák Tomáš. Na první pohled se tak nejednalo o lokalitu, kam by dorazila i jiná než pirátská cílová skupina. Pirátský místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář připustil, že jedním z důvodů pořádání akce na Festuňku byla snadná domluva s nájemci hospody. Jako vrstevníci a kamarádi se dobře znají. „Náměstí je teď v létě prázdné a je tam hrozné horko, tady je to mnohem příjemnější. Myslím, že lidé přijdou i sem,“ řekl hned zkraje mítinku. Braňme Babiše a na Piráty si dejme majzla Přečíst článek › Navzdory možná rozpačité lokalitě mysleli Piráti i na rodiny s dětmi, pro které nachystali skákací hrad, nafukovací balonky, malování na obličej a další atrakce. A ve volných chvílích vyhrávali oba hlavní aktéři na akordeon. Mezi návštěvníky však mladší lidé převažovali. Výjimku tvořil stůl, u kterého seděly asi osmdesátileté dámy. Piráti se ve středu vydali do na předvolební kampaň do Chrudimi.Zdroj: Kamil Dubský Pikantností, která jen vyčarovala úsměv všímavým návštěvníkům, byl billboard koalice Piráti/STAN v zákrytu s plachtou KSČM, jež dlouhodobě visí naproti hospodě na štítu domu, kde mají komunisté okresní sekretariát. Také samotný objekt hospody, kde se pirátská akce konala, provozovatel od KSČM pronajímá. Ve zvoleném místě, které mohlo vyvolat řadu otázek o úspěšnosti chrudimské předvolební akce, však Piráti chybu nevidí. „Proč bychom měli někoho trestat za to, od koho si pronajal hospodu? Zvlášť v této postcovidové době, kdy se snaží znovu nastartovat svou živnost,“ reagoval Saifrt. Volební model Deníku: ANO se dere na zpět na první místo Přečíst článek › Odvolat, či neodvolat? Nová profilová fotka Mikuláše Ferjenčíka.Zdroj: FacebookPirátská diskuze ohledně Mikuláše Ferjenčíka mezitím pokračovala. Adam Jaroš totiž pod diskuzní příspěvek připojil také anketu. Pro Jarošův návrh, tedy pro odvolání Ferjenčíka z postu šéfa mediálního odboru, hlasovalo do čtvrtečního odpoledne 104 straníků. Proti se sešlo 166 hlasů. Dvacet členů strany Pirátů se zdrželo. V diskuzi mimo jiné zaznívaly takové názory, že strana momentálně není schopná najít za Ferjenčíka náhradu. Michal Macek, hospodář poslaneckého klubu Pirátů, pak na adresu Jaroše vzkázal, že to, co svým příspěvkem vyvolal, Pirátům také příliš nepomohlo. „Ale co se stalo, stalo se a nejde odestát,“ dodal. Další člen strany Michal Soltys pak odvolání Ferjenčíka považuje za „střelbu do vlastní nohy“. Někteří Piráti však míní, že Ferjenčík měl odstoupit už dávno. „To, že Mikuláš není muž na správném místě, je veřejným tajemstvím už docela dlouho, nicméně přijít s odvolávačkou dva měsíce před volbami se mi úplně nelíbí,“ přispěl svým názorem do diskuzního fóra Jan Novák.

