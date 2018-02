V ceně vody na Svitavsku jsou výrazné rozdíly

Svitavsko – Zhruba 120 kubíků vody proteče průměrně za rok běžnou domácností na Svitavsku. Finanční zatížení, které vodné a stočné představuje pro rodinné rozpočty, se v jednotlivých městech a obcích může lišit až o tisíce korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Pokud porovnáme města, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou za kubík je skoro pětadvacet korun. Lidé v Moravské Třebové, která má vůbec nejdražší vodu na Svitavsku, zaplatí ročně kolem 2,7 tisíce korun. Naproti tomu v Litomyšli jsou roční náklady na jednoho obyvatele o osm stovek nižší. V případě čtyřčlenné rodiny je rozdíl mezi oběma městy přes tři tisíce.



A jak jsou na tom další města a obce na Svitavsku? Přes osmdesát korun platí lidé za kubík vody také v Poličce nebo Březové nad Svitavou. Zvolna se k osmdesátikorunové hranici blíží i Svitavy. Aktuálně je cena za vodné a stočné necelých 78 korun. Oproti loňskému roku vzrostla zdražením stočného o necelou korunu. Naopak jen mírně nad sedmdesáti korunami se drží vodné a stočné v Jevíčku. Výrazné rozdíly v ceně vody jsou právě pro Svitavsko typické.



Příčin, které vyústily ve výrazné disproporce v ceně vody ve městech a obcích na Svitavsku, je nepochybně víc a v detailech se mohou místo od místa lišit, příklady Moravské Třebové a Litomyšle jsou však do jisté míry příznačné. „Důvodem zvýšení ceny vodného je pokrytí inflačního nárůstu a zajištění dodržení zákona v oblasti financování plánu obnovy a rozvoje vodovodu,“ odůvodňuje zdražení moravskotřebovský místostarosta Pavel Brettschneider s tím, že do ceny vodného a stočného vstupuje více faktorů.



„Je to daň za výstavbu kanalizace a opravu čistírny odpadních vod. Máme uzavřenou koncesní smlouvu s provozovatelem vodovodní sítě. Každý rok se cena mírně zvyšuje. Získali jsme však dotaci převyšující čtvrt miliardy korun,“ vysvětluje starosta Miloš Izák. Bez těchto peněz by podle moravskotřebovského starosty nebylo možné vybudovat kanalizační síť v okrajových částech města. Lidem tak nezbývá nic jiného, než se smířit s tím, že cena vody v následujících sedmi letech ve městě i nadále poroste.



Cena stočného zůstala oproti předchozímu roku beze změn. „Její hodnota se řídí finančním modelem EU a platebními mechanismy. Výraznou roli hraje také zvýšená fakturace odběru vody,“ upřesnila Jana Hrbatová, ekonomická ředitelka společnosti VHOS, která je největším provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě na Svitavsku. Do sítě této společnosti spadá 58 tisíc obyvatel regionu.



DOTACI ODMÍTLI

V Litomyšli naopak dotaci na rekonstrukci odmítli a čistírnu odpadních vod zaplatili z městského rozpočtu. „V souvislosti s touto opravou jsme zvyšovali cenu vodného a stočného. Tentokrát jsme si řekli, že nebudeme vylepšovat náš rozpočet,“ říká starosta města Radomil Kašpar s tím, že v letošním roce zůstávají poplatky stejné jako vloni.



Naposledy cena vody ve městě vzrostla před třemi roky. Skokově se vodné a stočné navýšilo o 4,60 mezi lety 2013 až 2015 a o 6,50 korun v průběhu roku 2013. Důvodem bylo rozhodnutí radnice nevyužít evropských peněz a mnohamilionovou investici do čističky a odkanalizovanání místních části sanovat ze svého. „Evropská unie nám říká, že máme vodu postupně zdražovat, abychom mohli do roku 2030 do čističky znovu reinvestovat,“ vysvětloval tehdy litomyšlský starosta Michal Kortyš.



„Říkali jsme si, že kdybychom si zdražili vodu o šest korun, vzali si úvěr a investici udělali v rozsahu nezbytně nutném, dostali bychom se na částku 43 milionů korun,“ upřesnil Michal Kortyš.



S ohledem na aktuálně nejnižší cenu vody na Svitavsku se tehdejší rozhodnutí litomyšlských radních ukazuje jako prozřetelné. Vodovodní a kanalizační síť ve městě a 13 okolích obcích provozuje společnost Vodovody Litomyšl.



Druhou největší vodohospodářskou společností na Svitavsku, která zajišťuje provoz vodovodní a kanalizační sítě pro přibližně 20 tisíc obyvatel města Svitav a okolních obcí, je Vodárenská Svitavy. Stoprocentním vlastníkem společnosti je město, což podle svitavské radnice zaručuje přímou kontrolu účelnosti vynakládaných prostředků na obnovu a modernizaci.



Cena stočného ve Svitavách v letošním roce stoupla o necelou korunu. Voda tak zdražila stejně jako v minulém roce, kdy navýšení představovalo dokonce 1,42 korun.