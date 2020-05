Prohlédnou si novou expozici historických fotoaparátů, rozšířenou výstavu kočárků anebo opravený silniční motorový válec TV 680 H. Návštěva muzea je do odvolání možná jen s rouškou, šátkem nebo respirátorem.

Otevřeno bude až do konce září denně mimo pondělí, a to od 9 do 15 hodin, v říjnu pak jen o sobotách a nedělích. Provázené prohlídky vnitřních expozic začínají každou celou hodinu, ve dnech provozu dráhy v určené časy podle příjezdů a odjezdů vlaků. Nejbližší provozní den mladějovské úzkokolejky se uskuteční v sobotu 30. května, kdy se konají jarní jízdy.