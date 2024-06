Plán opravy silnice I/35 na Svitavsku rozčílil šoféry i obyvatele vesnic, kudy povedou objízdné trasy. „To bude léto, stovky aut denně ve vsi,“ rozčilují se obyvatelé Hradce nad Svitavou a Útěchova.

close info Zdroj: ŘSD zoom_in Silnici I/35 na Svitavsku čekají během prázdnin dvě velké opravy.

Právě tudy povede objížďka kvůli opravě pětatřicítky u Moravské Třebové. „Opravovat budeme 4,252 kilometru dlouhý úsek silnice I/35 od estakády Hřebeč (pod hřebečským tunelem směrem k Moravské Třebové - pozn. red.) po okružní křižovatku v Moravské Třebové. Jedná se o obnovu asfaltového krytu,“ uvedla Petra Drkulová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Oprava je naplánovaná od 8. července do 30. srpna. Informace z úřední desky najdete ZDE.

Někteří řidiči se podivují, proč ŘSD opravuje právě tuto silnici, která je podle nich v dobrém stavu. "Tam, kde to potřeba není, dělají asfalt nový, ale rozbité úseky nechávají být. Už klasika," kroutí hlavou Zdeněk Kolář z Moravské Třebové.

Řidičů osobních aut uzavírka nepotrápí tolik jako šoféry kamionů, ti mají objízdnou trasu mnohem delší. Místo 15 kilometrů nákladní tranzit najede 30, navíc z větší části po klikaté a úzké silnici mezi Hradcem nad Svitavou, kam se dostanou po novém obchvatu Svitav, a Útěchovem u Moravské Třebové:

close info Zdroj: mapy.cz zoom_in Trasa objížďky pro auta nad 3,5 tuny během uzavírky I/35 ve směru Svitavy - Mohelnice

Obce na objízdné trase se tak musí obrnit trpělivostí stejně jako řidiči. „Tohle fakt není normální. Dopravu nad 3,5 tuny poslat na silnici druhé a třetí třídy. Je vidět, že to vymýšlí člověk, co za tím v životě neseděl. Teď už mám linku našláplou na 8,5 hodiny jízdy a kvůli této objížďce se to nebude dát stihnout,“ rozčílil se šofér Petr Holas.

Přehled významných oprav silnic I. tříd v Pardubickém kraji v roce 2024 - ZDE

Stavební práce budou probíhat za částečné a úplné uzavírky na silnici I/35. Osobní auta mají opravovaný úsek objíždět přes Boršov a po staré silnici přes Hřebeč, nákladní doprava pojede ze Svitav přes Hradec nad Svitavou, Sklené, Dlouhou Loučku a do Moravské Třebové.

Kamiony jedoucí od Mohelnice čeká podle dostupných map pořádná zajížďka druhou stranou, přes Lanškroun. Cesta se jim prodlouží dokonce o 40 minut a 35 kilometrův - více ZDE.

close info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in Trasa objížďky pro auta nad 3,5 tuny ve směru z Mohelnice na Svitavy

Oprava mezi Litomyšlí a Mikulčí

Těžký srpen čeká pak obyvatele Janova a Strakova. Ředitelství silnic a dálnic začne totiž 10. srpna opravovat dva a půl kilometru dlouhý úsek silnice I/35 mezi Litomyšlí a Mikulčí. „Půjde také o obnovu asfaltového krytu, která potrvá do 29. srpna. Dopravní opatření teprve projednáváme se starosty dotčených obcí,“ vysvětlila Drkulová.

Lidé v Janově doufají, že alespoň na průjezdu obcí bude snížená rychlost. „V létě tu mám tábory pro děti. Neumím si to s tím provozem z pětatřicítky představit,“ řekla mladá žena z Janova, která má obavy z bezpečnosti ve vsi.

Současně jede naplno výstavba dálnice D35 na Svitavsku, která s sebou také nese několik dopravních omezení, například kvůli napojování dálnice u Janova na I/35. „Od Vysokého Mýta po Svitavy je to teď horor. Dálnice měla být dávno hotová,“ podotkl rozčilený šofér Karel Horák.

close info Zdroj: ŘSD zoom_in Silnici I/35 na Svitavsku čekají během prázdnin dvě velké opravy.