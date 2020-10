Vztahy krajů a centrální vlády budou nyní mnohem nezávislejší a hejtmani budou slyšet víc než dřív.

Řekl to Martin Netolický, dosavadní a nejspíš i příští pardubický hejtman. Reagoval tak na propad hnutí ANO v koaličních vyjednáváních v celé zemi. To nejspíš získá mnohem méně hejtmanů, než jich mělo doposud. Stejného názoru je i Netolického náměstek Roman Línek, který je coby historicky první hejtman Pardubického kraje pamětníkem vztahů krajů a centrální vlády.

„Jsem tu služebně nejstarší, dvě třetiny období za těch 20 let měly kraje stranicky jinou barvu než vláda, a musím konstatovat, že už za dosavadní období výrazně posílily. Ostatně, kdyby byly kraje závislé na vládě, nepotřebovali bychom žádné volby, stačilo by do jejich vedení dosadit z Prahy gubernátory,“ uvedl Línek, lídr lidovecké Koalice pro Pardubický kraj.

Netolický, který je kvůli premiérovi Babišovi a hnutí ANO rebelem i ve vlastní ČSSD, je ještě ostřejší.

„Kraje teď po volbách, které pro ANO nedopadly podle očekávání, posílí. Už se nebude dít, aby na Asociaci krajů seděli někteří hejtmani na dvou židlích a hlasovali proti zájmům krajů a salutovali vládě. To skončilo. Vedení celé řady hejtmanství, nejen našeho, tentokrát vzniká bez hnutí ANO. A může si za to samo svým přístupem: hulvátstvím a degradací politiky. Je to přirozená reakce většiny politického spektra, která se proti tomu spojila,“ řekl Netolický.

Dá se tak očekávat, že kraje tak častěji půjdou s vládou do sporů, v příštích letech by tak mohly vydobýt více kompetencí i výhodnějšího přerozdělení finančních zdrojů. Lídři kandidujících stran (včetně opozičního ANO) ostatně už před volbami poukazovali na to, že tzv. rozpočtové určení daní (RUD) je nesystémově a nedostatečně nastavené. Krajům se nedostává peněz například na silnice, ačkoliv jim je stát předal ve zuboženém stavu. Pardubický kraj je navíc na RUD kvůli nastavení plateb diskriminován před některými jinými, přitom stejně velkými kraji.

ODS a lidovci odmítli vábení Kolovratníka



Lídři krajské ODS s TOP 09 a lidovecké Koalice pro Pardubický kraj (KPK) Michal Kortyš a Roman Línek odmítli výzvu lídra ANO Martina Kolovratníka, aby opustili staronovou koalici a utvořili novou ANO – ODS a TOP 09 – KPK, každý subjekt by v ní měl tři radní. „Dohody se drží. Voliči potvrdili svými hlasy bývalou koalici a my v ní chceme pokračovat. Nedovedu si představit, že bychom šli nyní jinou cestou,“řekl Kortyš. Línek reagoval už předevčírem podobně.

Ne hnutí ANO



Hnutí ANO sice vyhrálo volby v 10 ze 13 krajů, ve většině z nich se však rýsují koalice bez něj. Podle všeho bude mít méně hejtmanů než doposud, ačkoliv dosáhlo stejného volebního výsledku jako před čtyřmi lety.



Vůbec první koalice byla dohodnuta právě u nás, v Pardubickém kraji. Tvoří ji uskupení bývalé čtyřkoalice. Její lídři byli kvůli dosavadní bezproblémové spolupráci už před volbami domluveni, že pokud obhájí mandát, bude pokračovat ve stejném složení.



V 45členném zastupitelstvu má koalice Netolického sdružení 3PK, Línkových lidovců, STANu a sdružení ODS s TOP 09 celkem 27 mandátů, o jeden méně než doposud.



Piráty i přes řadu programových průniků koalice k sobě nepřizvala kvůli zbytečnému tříštění sil. Chce s nimi však spolupracovat, hlavně v oblasti IT.



S lídrem ANO Martinem Kolovratníkem kvůli jeho útočné předvolební kampaní pak staronová koalice měla a doposud má problém celkově.