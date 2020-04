Rovinka před Opatovem měří jen pár set metrů. I to stačí, aby tudy někteří řidiči proletěli skoro dvoustovkou. S tím bude brzy konec. Nepomohly ani policejní kontroly, proto obec sází na úsekové měření. Další radary se objeví ve Svitavách na výpadovce ve směru na Brno.

Tisíce přestupků

Přes Opatov projedou denně tisíce aut. Sice už od roku 2009 nezajíždí do centra vesnice, ale i tak proletí mezi několika domy na začátku obce, než najedou na obchvat, více než stovkou. Měření zaznamenala i řidiče se 190 na tachometru. „Nechali jsme si udělat statistické měření a za týden bylo zaznamenáno více než 25 tisíc přestupků nad 60 kilometrů za hodinu. To je dost. Kamiony tady jezdí úplně šíleně. Je to rovný úsek a že jsou v obci, to nikoho moc nezajímá. Úsekové měření určitě zabere. Tam, kde ho mají, přestupky klesly na jedno procento. Dokud řidiči nedostanou pokuty, nic se nezmění,“ říká starosta Opatova Petr Kovář. Ostré měření začne v Opatově v červenci.

Už o měsíc dřív si ale na řidiče posvítí ve Svitavách, kde spustí úsekové měření v ulici Kapitána Jaroše, tedy na výpadovce na Brno. „Nechali jsme si udělat analýzu pro dvě vytipované lokality, jde o Poličskou ulici a ulici Kapitána Jaroše. Nakonec jsme nechali udělat studii pro silnici na Brno. Nechceme kasírovat, ale v této ulici je mateřská škola, Lidl, odkud je špatný výjezd, benzínka, přechody pro chodce, které dlouhodobě řešíme. Do pěti let bude hotový obchvat Svitav a pak se ze silnice stane místní komunikace. Je lepší úpravy řešit úsekovým měřením a zklidnit dopravu než investovat do ostrůvků. Nechceme si plnit kasu, možná si to na sebe i vydělá. Experti radary doporučují, zklidní dopravu a sníží hluk, víc si neslibujeme,“ vysvětluje starosta Svitav David Šimek.

Roční pronájem radarů na úsekové měření vychází na 1,3 milionu korun. Navíc musí svitavská radnice, která zastřešuje i měření v Opatově, přijmout nové úředníky. Konečný počet nových lidí, které zaměstná agenda úsekového měření, může být až devět. Svitavy už přijaly dva nové strážníky na městskou policii. „Jeden bude čistě úředník a druhý na půl úvazku i v terénu. Pak přijmeme úředníka na přestupky a asi po tři čtvrtě roce další na exekuční oddělení a odbor financí. Nastane totiž problém, že lidé nestihnou pokutu zaplatit do čtrnácti dnů a budou chodit exekuce. Počítáme, že celkem přijmeme až devět lidí. Nechceme je brát najednou ale postupně, jak bude naskakovat agenda. Může se stát, že jich třeba ani tolik nevezmeme,“ dodává starosta.

Březová a Kukle

Ostré měření začne ve Svitavách v červnu. O úsekové měření mají zájem i další obce. Po rekonstrukci silnice I/43 v Březové nad Svitavou přibudou radary i tady. Výhledově mají o měření zájem v Moravské Chrastové, kudy projedou tisíce aut denně na Brno. V jednom směru chtějí rychlost měřit také v Kukli. „Vše musí být postupně. Vyhodnotíme měření, aby nebyla úplně ztrátová, protože rozpočet ponese město Svitavy,“ uzavírá Šimek.

Úsekové měření mají od roku 2017 v Litomyšli. Osvědčilo se hlavně na silnici I/35 na Svitavy, kde přestupků výrazně ubylo a lidé si pochvalují zklidnění dopravy. Na pokutách tady vybrali už miliony korun.