Útulek v záchranné stanici Zelené Vendolí přijal najednou dvanáct psů. Finančně nezvládá péči o opuštěné psy a prosí veřejnost o pomoc.

Psí útulek ve Vendolí přijal naráz dvanáct pejsků. Účet útulku je ale na dně, a proto jeho pracovníci prosí veřejnost o pomoc. | Foto: Psí útulek Zelené Vendolí

„Přijali jsme do útulku dvanáct pejsků. Všichni jsou z jednoho místa, trpí nadváhou, nejsou zvyklí na obojek a na vodítko, nikdy nechodili na procházky. Momentálně jsou vystrašení, ale jsou to opravdu mazlíci. Mají od 5 do 14 let. Nyní jsou v karanténě, po veterinární prohlídce je začneme samozřejmě nabízet k adopci,“ informuje na sociálních sítích útulek z Vendolí.