Obec tři kilometry od Moravské Třebové před dvaceti lety vsadila na přípravu nových pozemků pro rodinné domy. Investice v řádech milionů korun se vyplatila. Dnes tu stojí osm desítek nových domků a vesnici vyhledávají hlavně mladé rodiny s dětmi. „Pokud chceme udržet v obci mladé lidi, musíme jim dát pěknou parcelu v přírodě za dobrou cenu, to je základ úspěchu,“ řekl starosta Útěchova Ladislav Šafr.

A ví o čem mluví, ve vedení obce je čtyřicet let. S přípravou parcel začala obec asi v roce 2000. „Některé pozemky jsme tenkrát vykoupili od soukromníků, část jsme získali od státu. První pozemky jsme udělali ve směru na Dlouhou Loučku, asi pro patnáct domů. Byl o ně zájem, tak jsme připravili dalších 53 směrem na Moravskou Třebovou a několik v dalších částech obce. Celkem tak vzniklo asi 80 parcel,“ uvedl starosta.

Ale nešlo jen o pozemky, zastupitelé museli udělat taky vodovod, plyn a elektřinu. To všechno se ale vesnici v bývalých Sudetech vyplatilo a počet obyvatel se díky novým parcelám zdvojnásobil. Znát je to i v místní mateřské škole, která má plnou kapacitu. „Před deseti lety jsme tolik dětí ve školce nemívali. Mladí se sem stěhují, jsou na vesnici, mají domy se zahradou a přitom je to jen kousek do Moravské Třebové, kam jezdí do práce a děti do školy,“ podotkla Michaela Lexmaulová, ředitelka Mateřské školy v Útěchově.

Sama je místní rodačka a nikdy ji nenapadlo, že by z vesnice odešla do města. Lidé by dál chtěli v Útěchově stavět, ale obec zatím nemá vhodné pozemky. „Budeme dělat nový územní plán, ale nemáme kde vytvořit parcely. Kde by se dalo stavět, tam spekulanti vykoupili pozemky. Lidi by stavět chtěli, ale zatím není kde. Jsme malá obec a investice do výstavby jsou velké. To, co se nám před lety podařilo, byl zázrak. Dneska už by to nebylo možné,“ dodal Šafr.

Ačkoliv se v 70. letech rozhodovalo o tom, zda vůbec bude Útěchov dál existovat, nyní je to vesnice, kde to žije. Pomohlo jí také osamostatnění v roce 1990. Městský úřad v Moravské Třebové totiž chtěl tehdy vybudovat v Útěchově skládku toxických odpadů z barevny podniku Hedva. Pro přírodu v blízkém okolí by to znamenalo velkou ekologickou zátěž.

„Většina místních občanů se stavbou skládky nesouhlasila. Představitelé občanského výboru v Útěchově začali vyjednávat s příslušnými úředníky na městském úřadě o zastavení plánované skládky, ale bezvýsledně. Proto se občanský výbor v Útěchově rozhodl požádat Městský úřad v Moravské Třebové a Okresní úřad ve Svitavách o osamostatnění obce Útěchov. Na veřejné schůzi pak většina občanů obce žádost podpořila,“ píše se v historii obce Útěchov.