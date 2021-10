Klárka se narodila vloni v květnu ve Svitavské nemocnici jako zdravé miminko. Později se ale ukázalo, že všechno je jinak. V osmi měsících jí byla zjištěna epilepsie a navíc ještě vrozená vývojová vada mozku.

„Už v těhotenství se Klárce špatně vyvinul mozek, nezvrásnila se jí šedá kůra mozková, jak je obvyklé u zdravých dětí. To má dopad jak na psychomotorický vývoj, tak na mentální vývoj Klárky a je s tím také spojené postižení zraku. Jedná se o přenos mezi okem a mozkem, kdy Klárka má chvíle, kdy vidí dobře, a chvíle, kdy nevidí vůbec,“ přibližuje onemocnění dcerky maminka Bára Heroldová.

Sbírka nadále pokračuje. Klárka potřebuje kompenzační pomůcky, které jí usnadní život. Kdo by chtěl přispět, může poslat peníze na transparentní účet číslo 299914236/0300.

Holčička v roce a čtyřech měsících nechodí, neleze ani se neotočí a nedokáže sedět sama bez opory. Péče je pro rodiče náročná fyzicky, psychicky i finančně.

„Máme za sebou jeden pobyt v léčebně na Košumberku, ale teď chceme začít jezdit do soukromého rehabilitačního centra v Hranicích u Ostravy. Je to tam na jiné úrovni, péče je intenzivnější,“ popisuje Heroldová.

Toho, co musí s malou Klárkou každý den udělat, je spousta. „Barča má seznam, kde je asi osmnáct bodů, co s Klárkou musí splnit. Míčkování, masáže, učí se rukama chytat fazole v misce… Den je docela nabitý, začínáme ráno a končíme, když jde spát, a jsme rádi, že máme chvilku pro sebe,“ říká tatínek Klárky František Doležal.

Rodiče malé Klárky byli překvapení, kolik lidí je přijelo na benefiční akci do Příluky podpořit. „Je to pro nás šok. Mysleli jsme, že to bude přátelské sousedské posezení a nakonec je to takové okresní. Skvělé. Jsme šťastní, že přišlo tolik lidí,“ dodává maminka.

Pořadatelé připravili pro návštěvníky fotbalový turnaj, program pro rodiny a běžeckou trasu na pět kilometrů. Rodiny vyrazily na kilometrový okruh s několika úkoly pro děti. Benefiční akce vynesla 251 050 korun a novohradská charita k tomu přidá 28 500 korun.

Rodina už ví, na co peníze použije. „Chceme Klárce pořídit rehabilitační kočárek, který stojí asi 80 tisíc korun. Podle pojišťoven na něj nemáme ještě nárok, protože je až od dvou let. Ale nechceme dceři kazit záda,“ podotýká maminka. Za dva týdny je čeká první pobyt v rehabilitačním centru. A díky vybrané částce rozhodně nebude poslední.