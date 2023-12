Všichni o ní věděli, ale nikdo, a to ani policisté, ji nedokázali měsíce chytit. Tak by se dala popsat fena, která žila na pardubické ulici S.K. Neumanna. Hlídkám městské policie se psa nepodařilo nikdy odchytit, přestože se o to pokoušely přes čtyři měsíce. Do pasti ji nakonec v neděli nalákala až jedna mladá žena.

Psí tulačku nedokázali měsíce chytit ani strážníci. Povedlo se to až mladé ženě