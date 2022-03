Uprchlíci zamíří na zámek v Bystrém i do bývalého ústavu v Králíkách

/POČTY UPRCHLÍKŮ V OBCÍCH/ Do Pardubického kraje od začátku války na Ukrajině dorazily tisíce uprchlíků. Ukrajinci našli azyl v rodinách, bývalých školách, ubytovnách, penzionech nebo prázdných bytech. Možností ale ubývá a kraj hledá další prostory, kde by mohli uprchlíci dočasně žít. Hejtman Martin Netolický navíc jednal s vládou o kompenzační částce za ubytování uprchlíků. Do Pardubického kraje už dorazilo 6000 Ukrajinců.

Rodiny uprchlíků najdou azyl v bývalém dětském domově v Poličce nebo na zámku v Bystrém. | Foto: Pardubický kraj

„Jsme na hranici ubytovacích kapacit. Za celé období od počátku válečného konfliktu na Ukrajině bylo ubytováno prostřednictvím státu a krajů bezmála 15 tisíc uprchlíků. Do pondělní páté hodiny ranní bylo od spuštění Krajského asistenčního centra pro Ukrajince registrováno 5558 osob,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková a vyzvala lidi, aby se ozvali s nabídkou ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Současně i Pardubický kraj stále mapuje situaci a možnosti ubytování. FOTO: Tábor pro čtyři sta uprchlíků z Ukrajiny stojí! Podívejte se, jak rostl „Umístili jsme něco přes 2500 uprchlíků. Zatím jsme využívali možnosti, kde nemusíme za ubytování platit. Dalším v pořadí budou ubytovatelé, kteří budou ochotni přistoupit na taxu stanovenou vládou. Teprve potom budeme umísťovat uprchlíky do míst, která jsou více nouzová,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Počty uprchlíků v obcích a městech v Pardubickém kraji ke 14. březnu:



Chrudim 270

Hlinsko 61

Skuteč 43

Dašice 55

Holice 160

Pardubice 1449

Přelouč 155

Jevíčko 26

Dolní Újezd 30

Litomyšl 184

Moravská Třebová 81

Polička 89

Svitavy 58

Česká Třebová 101

Choceň 102

Králíky 30

Lanškroun 167

Letohrad 55

Ústí nad Orlicí 135

Vysoké Mýto 159 Jedná se o zámek v Bystrém, který je od pondělí už připravený pro nastěhování více než stovky uprchlíků. Volné kapacity nabízí také některé domovy mládeže, školy a organizace. „Znovu jsem požádal obce, zda nemají vhodné objekty. V Pardubicích připadá v úvahu nouzová úprava Masarykových kasáren. Je to pořád lepší, než kdybychom budovali stanové městečko. Ať jsou rodiny s dětmi pod střechou, kde bude teplo,“ dodal Netolický. S ubytováním uprchlíků z Ukrajiny by mohl pomoci také bývalý diagnostický ústav v Králíkách. Ten je nyní v soukromém vlastnictví a v části areálu se nacházejí vybavené pokoje včetně sociálních zařízení nebo kuchyně. „Jedno a půl patra je možné využít až pro 100 osob. Na obou patrech jsou sociální zařízení, kuchyně, ale i klubovny, a to bez nutnosti složitější adaptace. Po dohodě s vlastníkem je tak možné tyto kapacity zařadit do naší centrální evidence," podotkl hejtman. Bývalý výchovný ústav v Králíkách vydražila přesně před rokem za téměř dvacet milionů korun společnost Sněžník. Podnikatel Jiří Rulíšek chtěl areál přestavět na byty pro zaměstnance skiareálu. Uprchlíci v tělocvičnách Teprve následně chce Pardubický kraj využít ubytování za kompenzační náhradu od státu. „Hledáme možnosti u soukromých ubytovatelů. Na ně bychom od státu měli obdržet 180 korun na den v případě dospělého člověka a 90 korun v případě dítěte,“ řekl Netolický. Hejtmani ale jednají o navýšení částky minimálně na 250 korun. „Nemůžeme si dovolit, abychom jako kraj platili hotely a penziony s plnou penzí. To není možné,“ ujistil hejtman. Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Pardubicích už prošly tisíce uprchlíků. V centru se tvoří dlouhé fronty, ale proces nelze nijak urychlit. Denně tudy projde až 600 uprchlíků. Kraj ale zatím nehodlá navyšovat kapacity. Zamítl i otevření dalších center v Chrudimi a Svitavách.