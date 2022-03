Uprchlíci mohou v Litomyšli zdarma do bazénu nebo využít MHD

Desítky uprchlíků z Ukrajiny už dorazily do Litomyšle. Radní se jim snaží vyjít vstříc a ulehčit složitou životní situaci, do které se dostali kvůli válce. Rada města schválila speciální pomoc válečným uprchlíkům, kteří zamířili do Litomyšle.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Uprchlíci z Ukrajiny. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Kuba

"Ukrajinští uprchlíci s vydaným platným pobytovým oprávněním na dobu kratší než 14 dní nebo s vyřízeným dlouhodobým vízem o strpění mohou dočasně zdarma využívat některé služby ve městě," uvedl mluvčí města Michele Vojáček. Jedná se o středisko volného času (kroužky pro děti a dospělé), mateřské a základní školy (včetně obědů pro děti zdarma), coworking (možnost práce na PC a školení), městský bazén, galerii a mohou také zdarma využít městskou hromadnou dopravu. Nabídka platí do konce dubna a při vstupu je nutné doložit potřebné doklady. "Vedení města se touto nabídkou snaží alespoň trochu ulehčit situaci válečným uprchlíkům, kteří museli náhle opustit své domovy kvůli ruské invazi," dodal Vojáček. U Litomyšle nafta za 55 a natural za 53 korun. Ceny na pumpách lámou rekordy Podle oficiálních informací z ministerstva vnitra se v Litomyšli v tuto dobu nachází celkem 94 registrovaných válečných uprchlíků. Drtivou většinu tvoří ženy a děti. Jejich počty budou ale pravděpodobně vzhledem k ruské agresi na Ukrajině stoupat.