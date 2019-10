V roce 2022 ho muzejníci představí veřejnosti. Už nyní ale mohou lidé v muzeu sledovat, jak se betlém znovu rodí.

Polovina je hotová

Figury a stavby byly roky uložené v krabicích a některé se ani nedochovaly. „V současné době přímo v muzeu pracuje na obnově betlému restaurátor Kamil Andres z Třebechovic. Nyní je zrestaurována více než polovina figur a staveb z celkového počtu 630 kusů a téměř všechny mechanické soubory, kterých je šedesát. Ovšem zcela chybí nosná konstrukce a mechanické propojení jednotlivých figur,“ přibližuje Blanka Čuhelová, ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Muzejníci a restaurátoři ale nemají skoro žádné fotografie původního betlému, takže nevědí, jak byl postavený. V současnosti je obnovena více než polovina dílů. „Je to velmi složitá práce. Stavby byly bohaté, honosné a také už hodně zničené. Některé byly napadené plísní a polámané. Nejde o jednoduché restaurování, ale často přímo o rekonstrukce, je nutné čištění, polychromie, zlacení. A navíc je to kulturní památka, takže restaurování mohou dělat pouze restaurátoři s licencí ministerstva kultury,“ vysvětluje Čuhelová.

Složit, rozložit

Po restaurování přijde na řadu samotná stavba betlému tak, jak bude stát pro příští generace. „Původně jsme plánovali, že by betlém mohl být dlouhý asi deset metrů, ale teď už víme, že to bude patnáct metrů a bude vysoký dva a půl metru. Bude opravdu monumentální. Až betlém postavíme, musíme ho celý zaměřit, zakreslit, jak jsou jednotlivé figury a stavby postavené, v jaké výšce… K figurám patří 60 mechanik, které musíme mezi sebou propojit a vytvořit tak mechanismus, aby byl celý betlém pohyblivý,“ dodává ředitelka muzea. Jen náhodou našli svitavští muzejníci před dvěma lety ve sklepě původní pohybové mechanismy, spíše tedy jejich torza. Restaurátor je dokázal opravit a rozpohybovat a využije je i při stavbě betlému.

Kam s ním?

Betlém se představí v kompletní podobě v roce 2022. Už nyní ale muzejníci ví, že za tři roky nebude svitavský betlém stát v muzeu, ačkoliv právě tam v minulosti byl. „Nevejde se tam. Hledáme vhodné prostory pro betlém. Už máme nějaké tipy, až budeme vědět přesné místo, prozradíme veřejnosti, kam ho umístíme,“ podotýká svitavský místostarosta Pavel Čížek.

Koho zajímá stavba betlému, může restaurátora Kamila Andrese vidět při práci. Pracuje v muzeu každý den, kromě víkendů, a to až do poloviny listopadu.

Kus cenné historie města:



Ve Svitavách bylo mezi světovými válkami na 400 vyřezávaných betlémů, z toho 40 mechanických. Vysídlení německých obyvatel se na tradici betlémářství podepsalo. Většina betlémů byla rozkradena a zničena. Ve Svitavách zůstala jen jejich torza. Od založení muzea v roce 1947 byl vystavován Velký svitavský mechanický betlém, jehož autory byli betlémáři z let 1826 až 1942. Rozsáhlý betlémový soubor sestavili muzejníci z konfiskátů menších betlémů a vytvořili jeden velký pohyblivý celek. V roce 1969 byl v krabicích odvezen do muzea v Pardubicích. V roce 2012 se betlém po dlouhých jednáních podařilo vrátit zpátky do Svitav a v roce 2015 byl převeden do majetku svitavského muzea a prohlášen kulturní památkou ČR.