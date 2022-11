V noci z pátku na sobotu přijela ocelová lávka nového nadchodu do Litomyšle na dvou kamionech. V sobotu po rozednění začala její instalace a práce trvaly až do tmy. Velký jeřáb nejdříve zvedl polovinu lávky, kterou technici připojili na pilíř s výtahem. Odpoledne došlo k napojení druhé části ve směru k městskému úřadu a svaření obou částí.

VIDEO: Nad I/35 v Litomyšli roste nová lávka. Podívejte se, jak stavba postupuje

„Novou lávku jsme navrhli jako subtilní ocelovou konstrukci šířky zhruba 2,8 metru s co nejnižší úrovní mostovky, jde o Vierendeelův nosník. Masivní pilíře jsou z pohledového železobetonu,“ popsali stavbu architekti Lukáš Ehl a Tomáš Koumar.

Ojedinělá konstrukce

Na návrhu nadchodu spolupracovali se statiky, jde o ojedinělou konstrukci. „Byl jsem u stavby od první studie, kdy jsme společně s architekty vytvářeli koncepci. Litomyšl si zakládá na architektuře. Vymysleli jsme pro město koncepci, která není úplně běžná. Lávku s výtahem jsem projektoval poprvé a specifická byla především součinnost statiků a architektů,“ sdělil statik Ladislav Dvořák, který řešil zejména spodní stavbu. Ta je ze železobetonu, uvnitř je skrytý výtah pro veřejnost.

Vizualizace lávky najdete ZDE

Laik si může tubus nadchodu představit jako stavbu z dětských kostek o stejné délce hrany. „Úplně jednoduchá geometrie. Snažili jsme se udělat lávku co nejštíhlejší, aby to hezky vypadalo. Konstrukce je uložena na boku pilíře, pod tím není vůbec nic. Neznáme podobné řešení v České republice. Je to složitější, náročné na detaily, ložiska, připínací tyče. V tomto je to skutečně rarita,“ vysvětlil statik ocelové konstrukce Ladislav Šašek.

Zdroj: Petr Horák

Lávka z oceli je k mostnímu pylonu ukotvena na čtyřech místech. „Museli jsme hledat řešení, aby v každém bodě bylo přibližně stejné zatížení. Vyhráli jsme si se stavebním postupem, aby konstrukce byla opravdu pevně připojena k pylonu,“ dodal Šašek.

Zatěžkávací zkouška

Než na nový nadchod vstoupí lidé, musí stavba projít zatěžkávací zkouškou. Ta je naplánovaná na 19. prosince. Vzhledem k tomu, že se na lávku nedostanou těžká vozidla, museli technici hledat jiné možnosti. „Lávku zatížíme kubíkovými nádržemi na vodu, které budeme postupně skládat na konstrukci, a budeme sledovat, jestli se něco mění. Zatížení je spočítané asi na 500 kilo na metr čtvereční, takže to ani tak lidé nezatíží, i kdyby byl nadchod plný,“ řekl Šašek.

Při projektování a výpočtech museli statici počítat i s nárazovým větrem nebo zatížení sněhem, aby nedošlo ke kmitání lávky do boku. „Ani se nehne,“ podotkl statik Šašek.

Stavba nadchodu lákala k pětatřicítce po celou sobotu mnoho lidí, kteří sledovali práci těžké techniky a stavařů. Už nyní má lávka s nápisem Smetana své příznivce i odpůrce. „Komu se to líbí, beton vedle starobylého domu, je to hnus. Vždyť to mládež za chvíli zničí. A výtah v noci nepojede, tak to je k ničemu. Vůbec se mi to nelíbí,“ nadával starší muž, který sledoval stavbu ze spodní části od náměstí.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Víkendovou montáží ale práce na nadchodu rozhodně nekončí. Lávku bude potřeba napojit na mostní závěry a připravenou elektroinstalaci, světla a výtah. Provede se také pochozí hydroizolační stěrka, montáž výpletu zábradlí a dokončí se schody do centra města. „Finální termín pro převzetí bezbariérového nadchodu od zhotovitele je stanoven na 21. prosince. Ještě řešíme, aby bylo možné hned nadchod veřejností užívat, tedy aby šlo z hlediska kolaudace a všech předpisů veřejnost na nadchod pustit,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Nový nadchod bude vybavený kamerami, které budou napojené na městskou policii. Jde mimo jiné o opatření kvůli vandalům a sprejerům.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Na stavbu moderního nadchodu za 45 milionů korun získala Litomyšl dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba nabrala kvůli nedostatku materiálu spojenému s válkou na Ukrajině zpoždění čtyři měsíce, náklady se ale nezvýšily.