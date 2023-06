/FOTO, VIDEO/ Příběh Oskara Schindlera znovu ožije ve staré továrně v Brněnci. Už o víkendu se sem sjedou studenti z pěti zemí a společně s majiteli továrního areálu budou plánovat možnou podobu budoucího muzea. Do příprav se zapojí i potomci Židů, kteří brněneckou továrnou prošli.

Schindlerova továrna v Brněnci na Svitavsku se promění v unikátní expozici holocaustu. Projekt představil i festival Meeting Brno. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Rodina Schindlerových Židů se v neděli vrátí do továrny v Brněnci, aby si připomněla 30 let od uvedení filmu Schindlerův seznam.

„Setkají se s dvěma sty školáky z pěti zemí, a to České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenska. Společně navrhnou Muzeum přeživších, které podporuje i Evropská unie,“ uvedl Milan Šudoma z Nadačního fondu Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera.

Do vesnice u Svitav, kde Oskar Schindler za druhé světové války zaměstnal stovky Židů a tím jim zachránil život, přijedou i potomci zachráněných Židů. Joseph a Rebecca Bauovi se ve filmu Schindlerův seznam v jedné z nejslavnějších scén vzali. Joseph Bau nevěděl, jak se dostal do Schindlerovy archy v Brněnci. Jeho žena totiž vyškrtla své jméno ze Schindlerova seznamu a nahradila ho manželovým. Sama pak odjela do Osvětimi.

Do továrny v Brněnci se „vrátí“ Oskar Schindler i výroba textilu a nábytku

„Oba přežili a narodily se jim dvě děti, které se v neděli vrátí do Schindlerovy archy, aby vyprávěly svůj pozoruhodný příběh o přežití. Připojí se k nim rodina Arnošta Lustiga a rodina Löw-Beerových, kteří vlastnili továrnu, z níž se stal unikátní koncentrační tábor, kde se zachránilo 1200 Židů,“ přiblížil jeden z příběhů Šudoma.

V neděli tak bude v areálu továrny v Brněnci rušno. U příležitosti 30 let od uvedení slavného Spielbergova filmu tady bude promítnut Schindlerův seznam. Potomci přeživších se školáky z pěti zemí budou pracovat na obsahu Muzea přeživších. „Ve spolupráci s Nadací Arks, Zachor Foundation, Terezínským institutem a Meeting Brno tak bude zahájen proces budování muzea, které bude otevřeno začátkem roku 2025,“ doplnil Šudoma.

Evropská unie už schválila grant na vypracování lekcí o svědectvích, které se budou vyučovat ve školách v pěti zemích a poté budou zabudovány do první expozice v Schindlerově arše. Továrnu, která byla Schindlerovou archou, postavila rodina Löw-Beerů v roce 1854 v Brněnci. V roce 1938 se jí zmocnili nacisté a Oskar Schindler.

Rodina Löw-Beerových se sem vrátila v roce 2017. Tehdy už byl areál továrny zdevastovaný a budovy zničené. V letech 2018 až 2019 zkonsolidovali tovární budovy do Nadace Arks, která je zachránila před třemi lety před zřícením. Vloni získala Nadace Arks grant Evropské unie na vybudování první muzejní expozice, na níž se podílejí žáci škol z pěti zemí. „Spoluúčast rodin Schindlerových Židů, českých přeživších a školáků je klíčová, aby se příběh předal dalším generacím. V současné době je to potřeba více než kdy jindy,“ podotkl Daniel Löw-Beer, předseda Nadace Arks a vnuk majitele továrny v Brněnci.

Schindlerova archa v Brněnci znovu ožije. Nejen muzeem. Rozjede se i textilka

Záchrana areálu továrny v Brněnci, která začala už v roce 2020, bude stát miliony. Daniel Löw-Beer požádal o dotace ministerstvo kultury, shání peníze z Evropské unie. Ideálně chce nechat co největší část areálu v původním stavu. Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera vyhlásil na obnovu Schindlerovy archy v Brněnci sbírku. Potřebují 70 tisíc euro, z toho asi 50 tisíc půjde na záchranu budov a dalších 20 tisíc na jejich vyklizení a přípravu první výstavy. Do továrny však chce kromě muzea umístit i textilní výrobu, kterou tu provozovali jeho předci.

Lidé na Svitavsku vítají vznik unikátního muzea, které připomene příběh továrny v Brněnci, osobu Oskara Schindlera však dodnes vnímají jako kontroverzní. „Oskar Schindler je jednoznačně rozporuplná osobnost. A to je prostor, ve kterém se pohybují umělci, jako je spisovatel Thomas Keneally, a také by se tomu měli věnovat historici. Ti najdou bílé a černé stránky. Ale rozhodně by do toho neměla vstupovat ideologie,“ řekl před časem starosta Brněnce Blahoslav Kašpar.