Umělci vystavují na chodbách nemocnice

Svitavy – Milovníci umění nemusí chodit obdivovat výtvarná díla jenom do galerií. V prostorách Svitavské nemocnice mohou až do konce března obdivovat tvorbu mladých umělců z uskupení Follow The Art. Ti spolu prezentují svoji tvorbu již dva roky. Skupinu tvoří Jan Diviš, Michal Fryč, Kristýna Hnízdilová, Klára Němcová, Zuzana Snítilová a Pavel Štosek.

včera 14:32 SDÍLEJ:

Právě poslední jmenovaný stál u nápadu, že by obrazy mohly zkrášlit nemocniční zdi. „S panem Štoskem jsme se seznámili během jeho léčby. Při hovoru se mi zmínil, že v rámci své umělecké tvorby by rádi podporovali i nějaké dobročinné projekty, proto nás společně napadlo spojení výstavy obrazů a naší nemocnice, které může být prospěšné pro obě strany,“ sdělil Pavel Kunčák, náměstek léčebné péče ve Svitavské nemocnici. Část výtěžku z prodeje obrazů věnují výtvarníci Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera, který přispívá na pořízení nového vybavení Svitavské nemocnice. Zbytek chtějí využít na realizaci nových projektů. „Aktuálně pracujeme na projektu Iceland, jehož cílem je navázat spolupráci s galerií v Reykjavíku, kde bychom rádi představili naši tvorbu a uspořádali charitativní výstavu na podporu nadačního fondu nemocnice,“ prozradil Pavel Štosek.

Autor: Petr Šilar