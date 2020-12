O testy pro učitele je ale zájem zatím nízký. „Zájem o testování je mezi pedagogy nízký, což jsme předpokládali. V úterý naše nemocnice vykazuje 68 testovaných, v pondělí 64, za celý víkend 33 a minulý pátek 48. V případě Pardubického kraje jsme však kapacitně připraveni i na téměř stoprocentní využití. Původní plánovaná kapacita na odběrových místech Nemocnice Pardubického kraje tak byla vzhledem k nízkému zájmu pedagogů uvolněna pro samoplátce, kteří potřebují antigenní testy například pro návštěvu v zařízení sociálních služeb,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pro zlepšení testování v oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska zahájili antigenní testování v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku. „Jednoznačně vítám a chválím akčnost a vstřícnost paní ředitelky a jejích kolegů k pedagogům a dalším obyvatelům Jevíčska a Moravskotřebovska, kteří ušetří čas, protože jinak by museli cestovat daleko. Tím se v regionu určitě zlepší protestovanost,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Podle ředitelky ústavu Lenky Smékalové zájem roste. „Nejprve byl zájem poměrně vlažný, ale dnes už máme do Vánoc objednaných přibližně 100 lidí a další nám volají. Kromě učitelů se jedná také o lidi, kteří chtějí navštívit své příbuzné v domovech pro seniory nebo v jiných zařízeních,“ řekla Smékalová. Vyjde-li antigenní test u bezpříznakového pacienta pozitivní, je možné mu odebrat i PCR test, který každý den vozí z Jevíčka ke zpracování do Litomyšle.