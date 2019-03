Litomyšl - Již tradičně Regionální muzeum v Litomyšli otevírá svoje expozice veřejností dříve, než začíná obvyklá návštěvnická sezona.

U Smetany si můžete zahrát na křídlo. | Foto: archiv RML

Při plánování výletů můžete už od soboty navštívit nejen muzeum, ale také Rodný byt Bedřicha Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala. Otevřeno bude vždy v sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Víkendová otevírací doba bude platit i celý duben, od května bude otevřeno od úterý do neděle.