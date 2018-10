U polygonální stodoly v Trstěnici se vrátí do minulosti

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha zemních a příbuzných 22 000 Kč

Obsluha zemních a příbuzných strojů Bagrista. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: zemní práce na pásovém bagru, popř. traktorbagru, POŽADAVKY: nutná praxe a strojnický průkaz, řidičské oprávnění typu C a karta řidiče výhodou, NABÍZÍME: možnost dopravy do zaměstnání služebním vozidlem, není nutný každodenní dojezd do sídla firmy, KONTAKT: telefonicky, e-mailem. Pracoviště: Elektro šudoma, s.r.o., 569 73 Svojanov. Informace: Josef Šudoma, +420 603 319 332.