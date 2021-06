Na silnici I/43 u Opatova musí řidiči stále počítat se zdržením.

Oprava mostu u Opatova na Svitavsku pokračuje. | Foto: ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic tady opravuje most přes řeku Třebovku. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a je řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Omezení potrvá do konce letošního srpna.