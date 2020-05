Regionální silnice jsou často přetěžované, kraj se bude se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje proti jejich ničení bránit. Vybuduje několik vážních míst, která zaznamenají přestupky, za něž budou sankce.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

„Téměř deset let je kraj připraven budovat vážní místa a čekali jsme na součinnost Ministerstva dopravy. To se však k celé věci nemá. Došla mi trpělivost. Postupně začneme váhy na krajských komunikacích instalovat na vlastní náklady,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Vážit se bude příští rok i na silnici z České Třebové do Litomyšle. Jako první vzniknou vážní místa v úsecích blízko cementárny v Prachovicích. V roce 2022 budou připravena místa pro vážení u spojnice silničního úseku z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Královehradeckým krajem, a také na úseku z Markovic přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan.