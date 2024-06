Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku získalo dva bronzové sekeromlaty, jde o první nález ve východních Čechách. Pocházejí odhadem z období 1300 let před Kristem. Patřily někomu významnému. Informoval o tom archeolog David Vích z muzea.

Sekeromlat. Ilustrační foto | Foto: VČM

Zlomek jednoho sekeromlatu našel na konci loňského srpna ve Džbánově u Litomyšle umělecký kovář František Bečka, který na poli hledal předměty pomocí detektoru kovu. Obratem se ozval muzeu, že našel fragment bronzového předmětu. Archeologové se tam vydali, aby zjistili, jestli tam nálezů nebude víc.

O významnější a větší lokalitu s hroby nebo osídlením nešlo, odborníci tam nakonec našli kousky dvou bronzových sekeromlatů z doby bronzové. "Bohužel byly rozlámané zemědělskou činností. Fragmenty byly na poli a částečně také v lese. Pro východní Čechy se jedná o první nález tohoto typu," řekl Vích.

Vzhledem k tomu, že jde pouze o úlomky sekeromlatů, muzeum neposkytlo žádnou fotodokumentaci. Lepší představu čtenářům dá ilustrační foto jinde nalezených sekeromlatů.

Užívání sekeromlatů se v čase proměňovalo. V době kamenné ho lidé používali na opracování dřeva. V době bronzové se z nich stala honosná zbraň, která měla symbolický význam, nepoužívala se k boji, ale poukazovala na vyšší společenský status majitele. "Zbraň signalizovala postavení toho, kdo ji vlastnil," řekl Vích. Odhadl, že pochází z období 1300 let před Kristem.

Sekeromlaty jsou odborně vyčištěné, lidé je měli možnost poprvé vidět na muzejní noci. Teď budou zatím v depozitáři. Archeologové často se zveřejněním nálezů vyčkávají, aby se na místo nevydávali vyhledávači s detektory, kteří hledají poklady. V případě Džbánova u Litomyšle se tak stalo.

"Okamžitě se tam nahrnuly davy hledačů, soudě podle rozkopaného terénu. My jsme usoudili, že tam se toho moc zkazit nedá, proto nám to nevadí. Jinak máme víc různých nálezů a nechceme o nich zatím mluvit, nález sekeromlatů už do světa pustit můžeme včetně lokality," řekl Vích.

