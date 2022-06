„Před dvěma lety jsme se s Jiřím Pavlicou domluvili, že napíšeme libreto ze Skácelových veršů a Jiří složí hudbu. Premiéra se uskuteční 20. června. Verše zazní v podání mladého herce Kryštofa Bartoše, kterého lidé znají ze série Devadesátky,“ uvedl dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Mezi hvězdy letošního festivalu patří Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Pavel Šporcl nebo uruguayský basbarytonista Erwin Schrott. „Ve světě není operní dům, kde by Erwin Schrott nezpíval. Na Smetanově Litomyšli to bude netradiční galakoncert. Zazní operní árie a ve druhé části zazpívá latinskoamerické písně a tanga. Jen dodám, že do Litomyšle přijede Schrott přímo z milánské La Scaly a z festivalu zamíří do Římského divadla v Orange ve Francii,“ přiblížil světovou hvězdu Stříteský.

Moderní umění opět v Litomyšli. U chrámu vyroste Asfaltové iglú

Předsednictví České republiky v Evropské unii doslova otevře Koncert pro Evropu. V hledišti bude 1. července večer sedět česká vláda a také Evropská komise. Mimo jiné zazní symfonická báseň Z českých luhů a hájů. „S tímto termínem jsme počítali dva roky. Před dvěma lety jsme s Jakubem Hrůšou sestavili reprezentativní program,“ podotkl dramaturg festivalu.

Program festivalu vzniká vždy roky dopředu. Nikdo z pořadatelů nemohl tušit, že začne válka na Ukrajině, ale ruské skladby z programu nevyškrtli. „V programu máme i řadu skladeb ruských skladatelů a ani mě nenapadlo, abychom s tím něco dělali. Ruská hudba je skvělá a domnívám se, že takové provedení Leningradské symfonie Dmitrije Šostakoviče je naopak potřeba v této době, kdy vidíme utrpení v Mariupolu. Jsou tu paralely,“ vysvětlil Stříteský.

Letošní Smetanova Litomyšl připomene také 80 let od transportu litomyšlských Židů do Terezína. Lidé se mohou těšit i na maraton Bachových děl v projektu Bach XXII.

V programu ovšem tentokrát chybí klasické opery, a to kvůli plánované rekonstrukci litomyšlského zámku. „Na zámku měla už začít rekonstrukce a rok dopředu nás požádali, abychom neplánovali operní inscenace. Měli jsme je naplánované a zrušili jsme je a nahradili koncerty. Zatím rekonstrukce neběží, ale podle našich informací se má 4. července předávat staveniště. Ovšem ani za rok na festivalu na nádvoří opery nebudou,“ dodal dramaturg.

Lodičky do vzduchu! Absolventi vojenské školy v Moravské Třebové se loučí

Dva roky covidu nejde smazat a podle organizátorů Smetanovy Litomyšle se odrazily na přístupu návštěvníků k nákupu vstupenek. „Byli jsme zvyklí, že se během prvních hodin předprodeje vyprodalo více než 80 procent míst, bývala to smršť a obrovský nápor na systém. Letos je to mnohem klidnější,“ řekla Eva Piknová, ředitelka komunikace festivalu. Lidé jinak plánují a vstupenky kupují až na poslední chvíli.

Hudební scénu na zámeckém nádvoří i letos doprovodí free zóna v Klášterních zahradách a Smetanova výtvarná Litomyšl.