Tvůrci zanechali na mostě vzkaz zašifrovaný v Morseově abecedě

Moravská Třebová - „Je tu jedno tajemství…napsáno zde, na tomto mostě. Jedná se o vzkaz člověka, který po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách národa.“ Poněkud tajuplný vzkaz, po němž následuje text zašifrovaný v Morseově abecedě, se šíří po sociálních sítích. Na pozadí běží záběr na lávku, která propojuje dvě dráhy in-line stezky na Knížecí louce v Moravské Třebové.

Dřevěné boční stěny lávky jsou prolámány kratšími a delšími podélnými průřezy. Pokud jsou nahrazeny tečkami a čárkami Morseovy abecedy, pak skutečně tvoří souvislý text. Jedná se o snad nejslavnější citát někdejšího prezidenta Václava Havla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“

Současné vedení města, které vybudování in-line stezek na Knížecí louce realizovalo, o vzkazu na lávce neví. „Přiznám se, že já to nevím,“ netajil překvapení místostarosta Václav Mačát.

A jak se vlastně Havlův citát na most vůbec dostal? „Celý koncept stezek, návrh využití záplavového území byl stvořen na odboru investic,“ řekl někdejší vedoucí odboru, dnes opoziční zastupitel za sdružení Srdcem Třebováci Tomáš Kolkop.

Na projektu spolupracoval s ateliérem O dům dál, který zpracoval studii a následně připravoval dokumentaci k projektu. „Autory morseovky přímo na mostě jsou oni, konkrétně Lenka Hanusová a Radim Javůrek,“ upřesnil Tomáš Kolkop.

Během přípravy projektu však jeho působení na městském úřadě skončilo. „Byl jsem z radnice odejit. Vztahy mezi ateliérem a městem se zřejmě změnily, protože nakonec byl vybrán jiný projektant, který stvořil současné zázemí,“ vrátil se do doby před sedmi lety Tomáš Kolkop. Dokumentace k lávce se neměnila.

„Co se týče původního návrhu a současnosti, je to obrovská škoda, pokud se investují nemalé peníze a výsledkem není v podstatě nic architektonicky hodnotného, co by město mohlo obohatit,“ dodal Kolkop.

ZÁZEMÍ JE HOTOVÉ

Zázemí na Knížecí louce, které moravskotřebovská radnice původně zamýšlela zprovoznit už na konci loňského roku, je hotové. Včera dopoledne proběhla jeho kolaudace. „Dohodli jsme se, že bychom to otevřeli přespříští týden, konkrétní termín zatím nemáme,“ upřesnil Václav Mačát.

Náklady na vybudování zázemí se vyšplhaly oproti původnímu předpokladu téměř na sedm milionů. Půl druhého milionu přispěl městu Pardubický kraj.

Původní projekt ateliéru O dům dál nebyl podle místostarosty použitelný. „Zázemí bylo sice architektonicky navrženo zajímavě, ale neprakticky. Zvolili jsme proto výrazné zjednodušení. Navíc by to vycházelo draho, cena by byla minimálně dvojnásobná. A musely by se také dělat přeložky,“ nechal se slyšet Václav Mačát.