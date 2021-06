V oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku je nasazeno přibližně 1200 hasičů, mezi nimi i odřad z HZS Pardubického kraje. "Hasiči Pardubického kraje tady velmi dobře zúročí své dovednosti a odbornosti. Pracují v jedné z nejvíce postižených obcí v Moravské Nove Vsi ve výškách, s motorovou pilou, stavebními konstrukcemi a nesmíme opomenout práci psychologa a člena posttraumatického týmu," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiče čeká náročná práce. „Od rána ´makáme´, hovoříme s lidmi, co se může zlikvidovat a co naopak ne. Je to velmi náročné. Jsme velmi trpěliví,“ říká jeden z nasazených hasičů na jižní Moravě. Hasiči jsou pod velením Záchranného útvaru HZS ČR a krizového štábu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Odřadu z Pardubického kraje velí Pavel Bér. „Pracujeme tvrdě celý den, našim hlavním úkolem je zajištění poškozených domů, střech, odstranění sloupů elektrického vedení, spadlých stromů, odklízíme trosky a sutiny," řekl Pavel Bér. Na místě je i posttraumatický tým, který pomáhá nejen postiženým lidem a dobrovolníkům, ale také samotným dobrovolným hasičům. Někteří totiž vidí poprvé v životě takovou zkázu…