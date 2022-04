Tunel Dětřichov vyřeší trasování složitým terénem Hřebečovského hřbetu, přes který o šest kilometrů prochází tunelem (i když nepoměrně kratším) i nynější státovka I/35.

„V současnosti můžou řidiči touto rychlostí jezdit pouze v tunelu Valík na dálnici D5 u Plzně, i když po nedávné rekonstrukci by brzy mohly přibýt tunely na Pražském okruhu. Výhodou tunelu u Dětřichova však je, že je z pohledu bezpečnosti a technologického vybavení od začátku koncipovaný na vyšší rychlost než ostatní tunely v Česku,“ popsal Aleš Trnečka, ředitel společnosti Dopravoprojekt Brno. Ta vede sdružení pěti firem, které budou mít na starosti přípravu dokumentace pro výběr zhotovitele.

Psali jsme již:

VIZUALIZACE: Tunel na dálnici D35 u Dětřichova bude nejdelší v republice

Stavba může odstartovat už do dvou let. Společnosti ze skupiny Sudop, která zastřešuje firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti a výpočetní techniky, podepsaly zakázku na přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Příprava dokumentace potrvá podle projektantů 16 měsíců a stavba celého úseku může začít v polovině roku 2024. Řidiči se v novém tunelu poprvé projedou v roce 2028.

Projeďte se tunelem už nyní ve vizualizaci:

Zdroj: Youtube

Při přípravě dokumentace vznikne 3D digitální model stavby, který následně poslouží jako databáze informací o stavbě a stavu její přípravy.

„Digitální model se při přípravě velkých staveb využívá čím dál častěji, protože přináší celou řadu výhod. Od přesnějšího odhadu nákladů až přes rychlejší a výstavbu a levnější monitoring a údržbu objektů. V digitálním modelu lze okamžitě odhalit nejrůznější opomenutí nebo stavební kolize a může se jim předcházet,“ sdělil Trnečka.

Dálnice D35 rozdělí Kunčinu na severní a jižní část

Tunel Dětřichov vyřeší trasování složitým terénem Hřebečovského hřbetu, přes který o šest kilometrů prochází tunelem (i když nepoměrně kratším) i nynější státovka I/35. V okolí se podle pamětníků nacházejí štoly, které tam za druhé světové války vyhloubili Němci. Ty by ale stavbu ohrozit neměly.

Obyvatele Dětřichova, Kunčiny a dalších obcí ale čekají během stavby dálnice náročné roky. „Dálnice nám rozdělí katastr obce na severní a jižní část. Bude to mít jednoznačně dopad na zemědělce a lesní pozemky. Pozitivní přínos moc nevidím. Neřekl bych, že bychom mohli na dálnici nějak vydělat,“ podotkl starosta Kunčiny Miroslav Kubín. Dálnice povede asi 720 metrů od kunčinských domů.

VIZUALIZACE: Stavba dálnice D35 z Janova do Opatovce začne o rok později

Úsek dálnice D35 Opatovec – Staré Město přesáhne 17 kilometrů. Ředitelství silnic a dálnic počítá, že náklady na výstavbu dosáhnou 15 miliard korun. Součástí bude 18 mostů o celkové délce 900 metrů. Jedná se o dálniční mosty nebo přemostění samotné dálnice. Součástí stavby je také vybudování připojení nové dálnice na stávající silnici I/35 u Borušova na rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje.

Firma Dopravoprojekt Brno na úseku D35 Opatovec – Staré Město zajišťuje také inženýrskou činnost a připravovala i dokumentaci pro stavební povolení, o které požádá do poloviny letošního roku. Do konce příštího roku by tak mohl být vypsaný tendr na zhotovitele stavby. Současně by Ředitelství silnic a dálnic mělo mít k dispozici stavební povolení. Úsek se tak může začít stavět v roce 2024.

D35 Opatovec – Staré Město - vizualizaceZdroj: ŘSD

Už za šest let by se tak motoristé mohli po dálnici D35 svézt bez přerušení z Hradce Králové až ke Starému Městu. To ale bude reálné pouze v případě, že nedojde ke spojení stavby s navazujícím úsekem mezi Starým Městem a Mohelnicí. Tady je totiž příprava oproti úseku z Opatovce přibližně dva roky pozadu.

Tunel Dětřichov bude už druhou stavbou tohoto typu ve svitavském okrese. V roce 1997 byl otevřen Hřebečský tunel, který měl zrychlit dopravu z Čech na Moravu.

Podívejte se na archivní fotky ze stavby Hřebečského tunelu:

ARCHIVNÍ FOTO: Na devět měsíců se zavře. Jak šel s Hřebečským tunelem čas?

Denně jím projede asi šestnáct tisíc aut. Hřebečský tunel měří 354 metrů. Stavěla ho firma Metrostav, a to od června 1994.

Vlastní ražba úseku o délce 275 metrů probíhala v letech 1995 a 1996. Do provozu byl uveden v listopadu 1997. Jako první tunel v Česku byl ražen Novou rakouskou tunelovací metodou. Nyní je až do listopadu kvůli rekonstrukci uzavřený.