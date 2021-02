Rtuť teploměru zůstává hluboko pod bodem mrazu. Na břehu Loučné v Litomyšli postává skupinka otužilců. „Dnes je to krásně teplý,“ říká Václav Boštík, který se chodí do Loučné koupat téměř každý den. Digitální teploměr u vody ukazuje 5,3 stupňů Celsia. Teplota vzduchu je přitom -11.

Zatímco se otužilci svlékají do plavek, kolem procházejí lidé zachumlaní v kabátech, teplých čepicích a kroutí hlavou. „S koupáním v Loučné jsem začal vloni v listopadu. Nejdříve jsem chodil jednou týdně, v prosinci ještě každou adventní neděli. Když se přidal Honza Smejkal, otužovali jsme se i šestkrát za týden,“ říká Boštík.

S otužováním ale začínal postupně minulý rok v únoru. Chce si udržet zdraví a za-tím se mu to daří. Rok nebyl nemocný a i během covidu prý ztratil jen čich a měl slabou rýmu. „Otužování je zdravé pro celý organismus. Teplotním šokem se stáhnou cévy a pak se musí hodně roztáhnout, takže předcházíme nemocem. Je to příjemné, když člověk vyleze z vody a tělo se musí rozpumpovat,“ popisuje.

Vloni v březnu propadl otužování i Jan Smejkal. Začínal v Loučné v Benátkách. Chodil celé léto a podzim a nepřestal ani v současných velkých mrazech. „Na sněhu je to pocitově lepší. První půlminuta je hodně nepříjemná. Každý jde malinko přes bolest. Ale díky tomu, že se aktivizuje imunitní systém, tak je pak ten pocit úžasný. Super nastartování,“ tvrdí Jan Smejkal.

VÝZVA A SÁZKA

To jeho kamarád Jiří Koďousek stojí v plavkách na břehu Loučné poprvé. Je před ním velká výzva. „Vsadil jsem se s Honzou. Když to nedokážu, budu muset pracovat ve farmářském krámku jen v zástěře,“ říká Koďousek. V ledové vodě chce vydržet minutu. A dal to, zbytek party zvládl dvě minuty. „Nejdéle jsme dali sedm minut a to je dost,“ uzavírá Boštík.