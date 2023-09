/FOTO/ Truhlář, technik nebo záchranář. Po práci obléká parta chlapů z Litomyšle hasičskou uniformu městských dobrovolných hasičů, drží služby a trénují na soutěže ve vyprošťování lidí z aut po nehodách. Z mistrovství republiky v Liberci přivezli bronzové medaile. „Je to hodně veliký úspěch,“ shodují se hasiči z Litomyšle.

Dobrovolní hasiči přivezli z mistrovství republiky ve vyprošťování bronzovou medaili. | Foto: Juraj Leština

„Havarované auto leželo na boku, přes něj ležel strom a pevná překážka u čelního skla, která ještě částečně zasahovala do střechy. Přes kufr jsme vyprošťovali figurantku,“ popsal soutěžní scénář hasič Libor Štancl. Litomyšlští hasiči trénují jednou týdně, před mistrovstvím se pak scházeli dvakrát. Společně cvičili ve sběrně odpadu v Poličce, kde zkoušeli různé situace na starých autech.

„V reálu jsme zatím nic takového neřešili. Třetí místo je pro nás veliký úspěch. Další mistrovství bude za dva roky, ale předtím musíme vyhrát krajské kolo. Kdo v něm zvítězí, postupuje na republiku,“ vysvětlil Štancl. U vážné nehody byli na jaře na pětatřicítce u Litomyšle, kde do sebe narazily dva kamiony. Jeden po nárazu navíc začal hořet.

VIDEO: Z ulic v Moravské Třebové byly řeky, státovku I/35 zasypaly kroupy

V soutěžním týmu dobrovolných hasičů z Litomyšle je pět chlapů. V hasičárně v Lánech se scházejí po práci. „Všichni máme normální povolání. Pracuju v městských službách, kolegové jsou truhláři, technik, revizní technik nebo řidič sanity. Je to časově náročné a musíme být fyzicky zdatní. Ale máme výjezdy do pěti minut od nahlášení a to stíháme,“ doplnil Štancl.

Členy družstva JPO II Litomyšl najdete ZDE

Ladislav Vacek slouží u záchranné služby, takže jen převléká uniformu. „Je to podobné, člověk je zvyklý na výjezdy,“ podotkl Ladislav Vacek. To pro Tomáše Hrubeše je hasičina klukovský sen. Pracuje jako truhlář, ale rád oblékne hasičskou uniformu. „Stát se hasičem, to byl odmala můj sen. Je to perfektní. Profesionálním hasičem jsem být nechtěl, ale dobrovolným vždycky,“ dodal Hrubeš.

My jsme Čahínas, praví Slované, a odmítáme korporát. Řidička šokovala policisty

Za rok mají zhruba padesát výjezdů. Nejčastěji zasahují u dopravních nehod, požárů, polámaných stromů po velkém větru nebo při povodních. V jednotce jich slouží patnáct, což není podle hasičů mnoho a uvítali by i další zájemce o hasičinu.

Facebooková prezentace litomyšlských hasičů

„Sehnat lidi je dneska těžké. Je to problém, kluci nemají zájem a zrovna se nehrnou. Bereme totiž ze svého soukromého času, vše děláme dobrovolně,“ řekl Štancl. Mezi velké zásahy z poslední doby patří požár stodoly s technikou v Čisté, kde byly podle hasičů i sudy s naftou, nebo velký zásah u požáru domu v Litomyšli.

Jednotka dobrovolných hasičů v Litomyšli byla zřízena městem v prosinci roku 2008. Sídlí ve zbrojnici v Litomyšli-Lánech a od ledna roku 2011 je zařazena v Plánu plošného pokrytí Pardubického kraje.

Dobrovolní hasiči přivezli z mistrovství republiky ve vyprošťování bronzovou medaili.Zdroj: Juraj Leština