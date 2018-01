Tříkrálová sbírka ve Svitavách

Svitavy – Na tradiční Tříkrálovou sbírku se připravuje i svitavská charita. Požehnání bylo koledníkům uděleno při mši svaté na Silvestra ve svitavském farním kostele Navštívení Panny Marie.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Radost, zpěv a přání dobra budou koledníci rozdávat až do 14. ledna. A také požehnání. Kasička sice přichází ke slovu až posléze, ale dává příležitost všem. Využijme ji,“ říká ředitelka svitavské charity Miriam Holubcová. Darované peníze plánuje charita použít, tak jako v předchozích letech, na pomoc konkrétním rodinám a rovněž při řešení bezbariérového přístupu do prvního patra nové budovy v Polní ulici. „Budova slouží klientům jako tvůrčí dílny a sídlí zde také Charitní pečovatelská služba,“ přibližuje Miriam Holubcová.



Loňské koledování přineslo podle ředitelky svitavské charity zatím nejvyšší výsledek. Lidé ze Svitav a okolních obcí darovali celkem 453 553 korun. Přímo ve městě Tříkrálová sbírka vynesla 240 980, v okolních obcích to bylo 212 573 korun.



Díky výtěžku loňské Tříkrálové sbírky mohla svitavská charita podpořit přímou pomoc rodinám s dětmi, částečně vybavit dílny centra denních služeb Světlanka a zázemí Charitní pečovatelské služby. „Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Pokud byste rádi přispěli, přestože vás koledníci nezastihli doma, můžete tak učinit přímo v sídle Charity ve Hřbitovní ulici,“ uzavírá Miriam Holubcová.