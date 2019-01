Moravská Třebová - Arkády zámkuv Moravské Třebové obsadili v sobotu malí obchodníci.

Prodávali hračky, knížky nebo vlastní výrobky. Kristýna Opletalová ve svém obchůdku nabízela šperky vyrobené z drátků: „Protože jsem na bleším trhu, prodávám levněji než obvykle.“ Byla však světlou výjimkou. Ostatní vystavili na pultech sbírky pokémonů, starý mobil nebo časopisy s čarodějnými příběhy. Trh načasovaly knihovnice k termínu oslav Dne Země, protože usilují o to, aby si děti uvědomily, že když něco nepotřebují, tak že to nutně nepatří do koše. „Hračka nebo jiná věc může posloužit někomu jinému a oni z toho mají ještě malý užitek,“ vysvětluje smysl burzy ředitelka knihovny Ludmila Koláčková. Okolo desáté hodiny smlouvali trhovci ceny a předháněli se, kdo toho více prodá. Okolo poledne už vypukl směnný obchod.