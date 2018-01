Třetina praktických lékařů v kraji nevydává eRecepty

Pardubický kraj – I když mají doktoři od začátku nového roku povinnost vydávat elektronické recepty, minimálně třetina praktických lékařů v Pardubickém kraji to nedělá.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

„Stále čekají na zpracování žádosti a přidělení kódu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL),“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) pro Pardubický kraj Jiří Zdražil.



Systém ověřování lékařů žádajících o registraci je totiž poměrně komplikovaný. Musí si vytvořit certifikát k elektronickému podpisu, jejich členství musí potvrdit Česká lékařská komora (ČLK). Potom SÚKL lékaři zašle doporučený dopis s přihlašovacími údaji, které aktivuje, až se mu vrátí doručenka. Pověřená ředitelka SÚKL Irena Storová prohlásila, že nemohou ovlivnit rychlost, jakou žádosti ověřuje ČLK.



Velkým problémem pro většinu lékařů bylo samotné technické zajištění eReceptů. „Jedná se o několik kroků, které musela každá ordinace zvládnout, a neznám snad žádného lékaře, který byl schopen tuto proceduru zvládnout bez pomoci IT odborníka,“ uvedl Zdražil.



Lékařům nejvíce vadí, že eRecepty výrazně zdržují chod ordinace. „Prodleva odpovědi před vytištěním eReceptu jsou řádově sekundy a ne milisekundy, jak bylo garantováno. Pokud například není v adrese pacienta uvedeno PSČ, nelze eRecept vydat a je nutné se zpátky vrátit do identifikačních údajů pacienta, zadat PSČ a pak znovu zadat lék,“ řekl Zdražil.



Narušen je i zavedený systém lékař-sestra, kde u chronické medikace sestra vytiskla recept a lékař ho pouze zkontroloval a podepsal. U eReceptu to možné není. „Jsou to sice ‚technické detaily‘ ale celkové prodloužení času ošetření v důsledku zavedení eReceptů je asi o jednu třetinu, což významně zatěžuje jak lékaře, tak i pacienty,“ poznamenal Zdražil.



Právě kvůli nadměrné zátěži ordinací už řada lékařů stávkovala loni v říjnu. Připojili se k nim i někteří lékárníci. „Stávkujeme proto, že ministerstvo neplní sliby v oblasti navýšení kapitace, naopak chce peníze ubírat. Zahrnuje nás nadměrnou administrativou, kterou nejsme schopni zvládat, včetně EET a elektronických receptů,“ uvedla tehdy předsedkyně SPL pro okres Chrudim Milena Mejzlíková.



Ministerstvo zdravotnictví nakonec lékařům vyšlo vstříc, i když elektronické recepty vydávat nebudou, nemusí se bát pokuty. Alespoň zatím. „Lékařům garantuji, že jim za použití listinných receptů letos sankce nehrozí,“ řekl ministr Adam Vojtěch.



I díky tomuto slibu zatím lékaři další protestní akce neplánují. Někteří přitom hrozili tím, že kvůli elektronickým receptům s praxí skončí. „Oceňujeme slib ministra Vojtěcha o neuplatnění sankcí. Zdá se, že jejich odložení či zrušení zažehnalo krizový scénář a mnozí již rozhodnutí kolegové pokračují dál. Zatím víme jen o jednotlivcích, kteří svoji praxi ukončili. Ucelené informace shromažďujeme a situaci vyhodnotíme přibližně za 2 až 3 týdny,“ informoval Zdražil.



Pokud by ale v důsledku nových nařízení mělo dojít k omezení či ztížení provozu ordinací, jsou lékaři připraveni znovu protestovat.