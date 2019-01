Svitavy – Čtveřice statečných soutěžících se blíží do cíle. Všichni teď v závěru netrpělivě očekávají, jakých výsledků za tu dvouměsíční námahu dosáhnou.

Trenér Josef Hýbl. | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Podle trenéra Josefa Hýbla, který na fitness tým po celou dobu dohlíží, je na všech členech vidět změny nejen na postavě, ale především při cvičení. „Samozřejmě se všem zvýšila kondice a tréninky pro ně nejsou už tolik namáhavé a vyčerpávající. Při předběžných testech v tlaku vleže na lavici, bench presu, se zátěží u žen třicet procent tělesné váhy a u mužů s padesáti procenty tělesné váhy na začátku soutěžního období nebyli schopní tuto zátěž zvládnout ani pro jedno opakování," uvedl trenér.

V polovině, tedy po prvním měsíci, se dvě soutěžící dostaly už na deset opakování. „To považuji za úspěch. Samozřejmě, že výsledky závěrečného testu a výsledky měření předám redakci Deníku ke zveřejnění," naznačil Josef Hýbl, co se čtenáři dozvědí v příštím díle našeho seriálu. Nebudou chybět ani počáteční a konečné míry.

„Vrátil bych se ale k jiné problematice, a to jsou turnusové směny našich soutěžících. Pokud jsou to směny pouze ranní a odpolední, není to až tak velký problém. Jakmile ale člověk má střídavé směny v noci, dochází k rozházení celého metabolického procesu. V jídelníčku se kombinují dávky v přijímání sacharidů, tuků a bílkovin tak, že zejména na noc před spaním se přijímají čisté bílkoviny a sacharidy se konzumují ráno a během dopoledne," vysvětlil trenér.

Jaké je tedy trenérovo odborné shrnutí? „Žena přijde ráno po noční a před spaním by měla přijmout bílkovinou stravu. Musí se v podstatě nasnídat tak, jak je zvyklá," pokračoval Josef Hýbl. Tím se podle něho naruší celý proces nastartovaného metabolizmu a výsledky se tím zpomalují. „Za to z mé strany patří účastnicím soutěže uznání, že i přes to si najdou čas a chuť přijít cvičit a snaží se přizpůsobit daným podmínkám," dodal trenér. Chvála patří samozřejmě také Pavlovi. Ten po celou dobu poctivě cvičil a je to na něm také pořádně vidět.