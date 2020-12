Byť se kapr na vánočních tabulích neobjevuje tak četně jak tomu bývalo v minulých dobách a v mnohých domácnostech je nahrazován řízky, většina z nás si jistě na rybí maso při štědrovečerním hodování stále potrpí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Helena Zelená Křížová

Stejně jako v předchozích letech, i letos proběhne prodej ryb na náměstí. Ten bude zajišťovat Rybářské sdružení Vysočina z Poličky, a to na náměstí Míru u kašny sv. Floriana od poslední adventní neděle až do 23. prosince, případně do vyprodání zásob.