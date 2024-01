Oprava Wonkova mostu zkomplikuje dopravu

Mosty v Pardubicích na tom nejsou dobře. Opravit potřebují prakticky všechny. První na řadu půjde most Pavla Wonky v centru města, přípravné práce tu začnou už v únoru. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana, a musí tak dojít k jejich výměně. Stavba by po dobu oprav neměla být úplně uzavřena, od června tu ale silničáři zúží, až do podzimu 2025, průjezd ze čtyř na dva pruhy. Náklady na opravu dosáhnou přibližně 180 milionů korun.

Připravuje se oprava Wonkova mostu, mohla by začít příští rokZdroj: Deník/Nikola Remešová