„Zatím jezdíme na tréninky jenom do České Třebové, ale intenzivně jednáme s ostatními bazény a hledáme. V úvahu připadá ještě Polička a možná Vysoké Mýto,“ uvedl předseda Plaveckého klubu Svitavy Bedřich Frýza.

Provozovatel krytého bazénu v České Třebové požadavku svitavských plavců vyhověl a od 22. ledna tak sportovci svitavského oddílu trénují tady. Jedná vždy o obsazené dvě plavecké dráhy v pondělí v době od 16:30 do 18:30 hodin a ve středu a pátek od 17 do 19 hodin. Trénink se koná v souběhu s plaváním pro veřejnost. „Prosíme naše návštěvníky o toleranci tohoto omezení, není třeba se ho obávat. Kapacitu šaten i bazénu máme dostatečnou," informoval vedoucí českotřebovského bazénu Petr Baláž.

Pro svitavské plavce to komplikace je, ale na hodnocení je podle Frýzy ještě brzy.

„V současné době nejsme schopni říci, jak velká komplikace to bude. Je to časově náročnější pro trenéry, kteří stráví na trénincích více času, tak i pro děti, které nebyly zvyklé někam dojíždět. Až čas ukáže, jestli jsme schopni tohle překonat, nebo ne. Ted jsme optimisté, že to dáme, ale ono se to může rychle změnit,“ doplnil Frýza. Místo dvou hodin nyní plavci tráví na tréninku tři a půl hodiny i s cestou do České Třebové. Do tréninků se museli také zapojit rodiče, kteří mladé plavce na tréninky vozí.