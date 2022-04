„Většinou tady nasbíráme tak deset plných pytlů, ale dneska si nefandím. U pole bývá odpad navátý z pětatřicítky. Co uděláme, to uděláme,“ říká u auta Soňa Bečvářová a rozdává dětem modré igelitové pytle a rukavice.

Soukromá základní škola Školamyšl se zapojila do úklidu už posedmé. „Vždycky si bereme část lesa na Černé hoře za bývalou hospodou až ke střelnici,“ podotýká Bečvářová. Právě tento úsek je oblíbený mezi běžci z Litomyšle a okolí.

Problémem jsou i roušky:

Skupina dětí s rodiči vyráží do lesa, sněží a mrzne. Nikdo z účastníků nepamatuje, že by na tuhle akci někdy byla taková zima. Kluci nadšeně prohledávají křoví. „Hodně nacházíme plasty, lahve, papírové kapesníky, igeliťáky. Jednou jsme tady našli dokonce čtyři pneumatiky. Není to od lidí pěkné, aby to pak po nich ostatní uklízeli,“ poznamenává školák Aleš.

Už v týdnu přitom vyrazili dobrovolníci do jiných koutů Litomyšle a modrých pytlů v příkopech u silnic se objevily už desítky. Náklad dřevěných bedýnek nasbírali v údolí směrem k sousednímu Osíku, příkopy u Suché vydaly pneumatiky a staré kovové kbelíky, uklidili více než 100 kilometrů silnic nižších tříd vedoucích z okolních obcí do Litomyšle. Jedna skupina nasedla do lodi a brázdila řeku Loučnou.I tady se našlo dost odpadu.

„Uklízelo se také na mnoha místech uvnitř města. Akce letos atakuje hranici tisícovky účastníků,“ dodává organizátor Jan Vavřín ze sdružení Generace 89.

Velký ohlas měla kampaň i ve Svitavách, kde se k ní připojili mimo jiné členové Klubu českých turistů. Posbírali odpadky z přístupových cest k rybníkům a na značených trasách volnočasového areálu Brand. Prošli také naučnou stezku K pramenům Svitavy, cestu k Památníku včelích matek, okolí písníku a retenční nádrže. Podle turistů se množství odpadu v areálu Brand snižuje, ovšem neubývá papírových kapesníků a cigaretových nedopalků, které se v přírodě rozkládají až 15 let.

