Tisíce svazků se vrací do piaristické koleje

Litomyšl – Vědecká i náboženská díla, ale i vzácné rukopisy a prvotisky. To vše a mnoho dalšího čítá soubor 8875 svazků, které město Litomyšl dostalo před dvěma lety darem od Řádu zbožných škol – piaristů.

VE SBÍRCE ze 17. století se nacházejí i svazky věnující se astronomii. Na obrázku Kautschova kniha o zatmění Slunce.Foto: archiv RML

„Mám z toho velkou radost, protože se jedná o svazky s velkým historickým i kulturním významem. Jsem rád, že se nám pro ně ve spolupráci s odborníky podařilo zajistit vhodné podmínky. Poděkování také samozřejmě patří i řádu piaristů, kteří nám knihy s ohledem na zachování těchto děl budoucím generacím darovali,“ řekl k návratu knih do piaristické koleje starosta Radomil Kašpar.



Navzdory stáří a častým přesunům jsou podle restaurátorů svazky v dobré kondici. Svazky byly původně v koleji, na zámku, následně se dostaly do regionálního muzea, ale při rekonstrukci budovy se musely přestěhovat.



„Z odborného hlediska mohu prohlásit, že jsou v poměrně dobrém stavu. Některé budou potřebovat větší restaurátorský zásah, ale bude to tak deset až dvacet procent z celkového počtu děl ve fondu,“ prohlásil Radomír Slovik, tehdejší děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.



Součástí daru bylo také zajištění bezpečného uložení knih. Jejich přesun zaplatilo město. „V současné době jsou zrestaurovány všechny historické regály a dokončujeme jejich osazení bezpečnostními skly. Část knižního fondu je již na místě a kompletní přesun by měl být dokončen v průběhu roku 2018,“ uvedl Antonín Dokoupil, vedoucí investičního oddělení městského úřadu.



Některé knihy však nebudou přesunuty do piaristické koleje. Jsou vystaveny v budově muzea. Jde například o nejstarší dochovaný astronomický rukopis, pojednávající o problematice určování polohy nebeských těles a měření času. Tisíce knih z piaristické knihovny čeká do budoucna také digitalizace.