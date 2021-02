Respirátory povinně, nařídila vláda. Lidé proto vzali hned v pátek útokem lékárny a drogerie. Nezaváhal ani Jan Smejkal z Litomyšle. Vzal krabici se stovkami respirátorů FFP2 a začal je rozdávat lidem. Zásobu respirátorů nechal na autobusovém nádraží v Litomyšli. Další stovky jich roznese v pondělí po obchodech a supermarketech. Tisíce respirátorů má ještě pro Poličku a Svitavy.

Kdo je Jan Smejkal, který se rozhodl pomáhat lidem? „Jsem člověk, který má tak velké štěstí, že může pomáhat ve společnosti. Rozhodl jsem se, že to udělám. Zároveň se mi situace v republice nelíbí a i kdyby tahle malá pomoc mohla zlepšit situaci, tak budu rád. Proto to dělám,“ řekl Jan Smejkal. Tisíce respirátorů nakoupil vloni na jaře v první vlně covidu. Tehdy je rozdával spolu s dezinfekcí hasičům, v domovech pro seniory, lékařům a sestrám v nemocnicích nebo zemědělcům. A ještě mu plné krabice zbyly. „Teď v souvislosti s vládním nařízením se zásoba respirátorů hodí. Daruji je potřebným. Přijde mi důležité mít respirátory na autobusových a vlakových nádražích, kde je spousta lidí. Dojíždějí do práce, na nákupy nebo k lékaři, na nádražích je podle mě to šíření zásadní,“ dodal Smejkal.