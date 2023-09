/FOTO, VIDEO/ Osobní auta, kamiony a mezitím chodci na krajnici. Život v Koclířově se na několik týdnů zdramatizoval. Kvůli opravě pětatřicítky jezdí veškerá doprava ve směru od Moravské Třebové přes Koclířov, a to jen pár metrů od oken mateřské školy. „Je to hrozné. Rámus, obrovský provoz,“ shodují se místní lidé.

Objížďka přes Koclířov kvůli opravě silnice I/35. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Objízdná trasa přes Koclířov začala v pondělí a je naplánovaná až do poloviny října. „Nemůžeme v noci spát, bydlíme hned u silnice. Hlavně v noci jsou hodně slyšet kamiony. Jsme naštvaní, děti to budí. Máme problém vyjet od našeho domu, musíme to celé objíždět a kolikrát čekám i deset minut, než vyjedu,“ říká Kristýna Houdková.

Podle posledního sčítání dopravy projede po silnici I/35 okolo Svitav zhruba 16 tisíc aut denně.

V pátek ráno stojí u mateřské školy policejní hlídka, další policista je u přechodu pro chodce u školy. Právě u mateřské školy, kam chodí 32 dětí, je to problematický úsek, protože od parkoviště ke školce není přechod a navíc je téměř u zatáčky.

„V základní škole je to v pohodě, máme patnáct dětí. Všechny jsou místní a chodí do školy zadní cestou. U školky je to katastrofa, rodiče si stěžují, že se jim špatně přechází s malými dětmi. Je to tam nebezpečné, řidiči sníženou rychlost nedodržují,“ vysvětluje ředitelka koclířovské školy Jana Jakubcová.

S policií se proto domluvila, že hlídka bude u školky každý den od 7 do 8 hodin a odpoledne od 12 do 13 hodin. Objížďka komplikuje i provoz školky, učitelky s dětmi nyní procházky moc neriskují. „Domluvili jsme se, že nebudou s dětmi přecházet silnici a budou chodit zadní cestou. Jinak se ale snaží s nimi být na našem hřiště. To je ale taky u silnice, takže je to nepříjemné,“ dodává Jakubcová.

Situaci definitivně vyřeší až budovaná dálnice D35

Policie slibuje zvýšený dohled v Koclířově. „Mohu potvrdit, že svitavští policisté ve zvýšené míře dohlížejí na vzniklou dopravní situaci v Koclířově. V rámci výkonu služby jsme v místě zvýšili kontroly nejen ze strany dopravní, ale také pořádkové policie,“ ujistila policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Někteří lidé z Koclířova si zvykli, jiní nadávají, ale musí do 15. října zvýšený provoz vydržet. „Zvykli jsme si, není to tak hrozné, protože bydlíme u zadní cesty. A taky víme, že to jednou skončí, to je hlavní,“ podotýká Markéta z Koclířova.

Podle posledního sčítání dopravy projede po pětatřicítce okolo Svitav zhruba 16 tisíc aut denně. Takže není tak těžké si představit, jakou zátěž objížďka pro vesnici znamená.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková