Tipy na víkend ve svitavském okrese

Svitavsko - Kam všude vyrazit o následujícím víkendu? Třeba na výstavu bonsají, hasičské oslavy nebo oslavy dne otců.-

Ilustrační foto.Foto: Olga Ševčíková

Hasiči slaví výročí a přijedou rodáci

Čistá – Dobrovolní hasiči v Čisté slaví v sobotu 140 let od založení sboru a navíc se do obce sjedou rodáci. Ve 13 hodin se vydá od obecního úřadu slavnostní průvod na hřiště. V 15.30 hodin se předvedou v akci mladí hasiči se svou scénkou. Chystá se také veřejná sbírka na nové výjezdní vozidlo hasičů a zvon do kostela sv. Mikuláše.



Do Lubné na výstavu desítek bonsají

Lubná – Penzion U Roušarů v Lubné chystá na víkend výstavu Bonsai 2018. Vystaveno bude přes padesát bonsají mnoha rostlinných druhů. Součástí programu budou komentované prohlídky, ukázky tvarování a prodej bonsají. Návštěvníci se dozví také informace o péči, tvarování a výběru vhodných rostlin. Výstava bude otevřená v sobotu od 10 do 19 hodin a v neděli od 8 do 17 hodin.



Historické stroje se dají do pohybu

Mladějov na Moravě – Blíží se Historie v pohybu na úzkokolejce v Mladějově. Stroje ze sbírek průmyslového muzea opustí v sobotu expozici, aby se předvedly v provozu. Úzkokolejka pojede celý den. Od 12.05 hodin se koná přehlídka historických strojů, traktorů, motocyklů Jawa a ČZ, historického autobusu a úzkorozchodných lokomotiv.



Rychnov slaví den všech tatínků

Rychnov na Moravě – Obec Rychnov zve tatínky, dědečky, strýce a syny na oslavu Mezinárodního dne otců, která se koná v sobotu 16. června od 15 do 19 hodin na koupališti. Děti i dospělí se pobaví u netradičních soutěží.