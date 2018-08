Tipy kam o víkendu v okrese: Traktoriáda a pivní festival

Svitavsko - První srpnový víkend bude plný akcí. Koná se traktoriáda, hasiči se utkají v nočním útoku nebo připraví dětský den, připraveny jsou i noční prohlídky na zámku v Moravské Třebové.

Netradiční závod traktůrků

Janov – SDH Janov pořádá ve spolupráci s obecním úřadem tradiční Janovskou traktoriádu. Letos je to již 10. ročník oblíbené události. Hasiči zvou příznivce vůně nafty, benzínu a bláta. V akci se předvedou traktůrky a vozítka domácí výroby. Závod na louce u fotbalového hřiště odstartuje v sobotu v 9 hodin.



Festivalový ležák je na čepu

Litomyšl – Milovníci piva a muziky si sobotu přijdou na své na Toulovcově náměstí, Koná se tady 9. ročník Litomyšlského pivního festiválku. Točit se budou piva z malých pivovarů, ale hlavně to litomyšlské. Na čepu bude Festivalový ležák. „Letos jsme chmelili odrůdou Rubín. Je to poměrně mladá česká odrůda vysokoobsažného chmele. Chmelové aroma je hrubé, kořenité, silné,“ přibližují pořadatelé z pivovaru na Veselce. Festiválek začíná ve 13 hodin. Připraveny jsou tradiční soutěže i vystoupení několika kapel.



Hasiči chystají den pro děti

Jarošov – Hasičský dětský den v Jarošově se uskuteční v sobotu ve sportovním areálu u rybníku. Na děti čeká překážková dráha, střelba ze vzduchovky, stříkání z hasičské proudnice a motání hadic. Pro zpestření programu doporučují hasiči navštívit trampolínu a také fotokoutek. Akce začíná v areálu ve 14 hodin.



Pojďte se bát na zámek

Moravská Třebová – Vydejte se do zámeckých komnat v noci. Zámek v Moravské Třebové zve v sobotu na noční prohlídky. Návštěvníci se podívají do Středověké mučírny a Alchymistické laboratoře Mistra Bonaciny. Expozice jsou po setmění tajemnější než ve dne. Prohlídky začínají ve 22 a 23 hodin.



Požární útok až po setmění

Stará Roveň – Netradiční hasičská soutěž se koná dnes ve Staré Rovni. 12. Roveňský noční boj začne ve 20 hodin, kdy se v požární soutěži utkají ženy, muži a veteráni. Vystoupí taneční skupina PS Háčko. Pro děti bude připravený skákací hrad a projížďky na koních. Ve 23 hodin vypukne velkolepý ohňostroj.